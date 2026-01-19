憂衛福部組改排擠婦女福利業務 婦團籲單設婦女福利組

立法院司法及法制委員會今天審查衛福部改組相關法案，婦女新知基金會表示，若婦女福利移往衛生福利部保護司，並與保護服務業務合併，恐將形成「小婦女、大保護」的排擠效應，不只經費與人力的爭取可能更困難，甚至更依賴長官個人的性別意識，而非制度性保障，認為應將婦女福利與各人口別的福利服務，共同放在長期照顧及社會發展署下，獨立為「婦女福利組」。

行政院於12月中旬公布衛生福利部組改方案，原本設在「社會及家庭署」下與企畫業務共組的「婦女福利」，將移往新成立的「行政長期照顧及社會發展署」，獨立成「婦女福利」單獨一組。婦女新知基金會今表示，今衛福部組改方案將在立法院司法法制委員會與社會福利衛生環境委員會進行聯席審查，據聞將有另一提案，即將「婦女福利」移往衛生福利部「保護司」，與保護業務合併。

婦女新知基金會指出，長久以來台灣的社會福利體制以「人口別」區分，婦女福利、老人福利、身心障礙福利、兒少福利各有其負責部門，直到上次組織改造，試圖打破人口別往功能別方向改革，例如心理健康、保護服務、社會救助皆成立專責的「司」負責部門，唯仍有「人口別」區分之業務留在社會及家庭署之下，在衛生福利部中形成清楚的組織邏輯，亦即「司」處理「功能別」業務、「人口別」業務則整併在署之下，若獨將婦女福利抽出來與功能別的保護業務合併，將使組改邏輯顯得混亂。

婦女新知基金會表示，老人福利法、身心障礙者權益保障法、兒童及少年權益保障法等都有專法規範，唯獨婦女福利未單獨立法，也未有法定業務，在社會福利部門中並沒有穩定的人力及預算，若將婦女福利移往保護司，與保護服務業務合併，恐將形成「小婦女、大保護」的排擠效應，當婦女福利服務併入其中，主體性很容易被淹沒，經費與人力的爭取可能更困難，甚至更依賴長官個人的性別意識，而非制度性保障。

婦女新知基金會另指出，過去長照政策輕忽照顧者的福利資源，老人福利、身心障礙福利也輕忽老年女性、身心障礙女性基於性別不平等的需求及處境，若將婦女福利從「署」當中拿掉移往「司」，「署」與「司」之間作為「相敬如賓」的平行單位，將使類似的交織性服務發展門檻大幅提高。

婦女新知基金會最後強調，婦女福利與各人口別的福利服務，共同放在「長期照顧及社會發展署」下，獨立為婦女福利組，優於移去與「保護司」合併的方案。