還在吃隔夜火鍋？醫示警成「細菌培養皿」：省菜錢賠掉醫藥費

醫師卓韋儒近日在粉專「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」以「隔夜火鍋變細菌培養皿」為題提醒民眾，看似節省、不浪費的惜食行為，若處理不當，反而可能成為腸胃不適甚至集體送醫的導火線。

卓韋儒指出，不少人習慣將沒吃完的火鍋湯底留到隔天再煮，認為「煮滾就沒事」，但這其實是常見誤區。因為即便加熱能殺死細菌，卻不一定能清除細菌產生的毒素，這些「隱形毒素」才是造成食物中毒的關鍵風險。

貼文中特別點名「仙人掌桿菌（Bacillus cereus）」是隔夜火鍋的潛在殺手。火鍋中常見的玉米、芋頭、南瓜、麵條等澱粉食材，加上肉類蛋白質，容易成為細菌滋生的溫床。這類細菌不僅能形成耐熱芽孢，其產生的嘔吐型毒素更具有高度耐熱性，即使長時間高溫加熱，結構仍可能保持穩定，讓人防不勝防。

卓韋儒提醒，被污染的湯底在外觀與氣味上未必出現異常，但食用後短短1至5小時內，就可能引發劇烈噁心、嘔吐與腹痛等症狀，尤其對長輩、孩童或免疫力較弱者風險更高。

對此，卓韋儒也提出「科學保存3關鍵」，建議剩食務必在兩小時內冷藏，避免長時間置於室溫；湯品應分裝於淺盒以加速降溫，減少細菌增生時間；並且只加熱一次、兩天內食用完畢，避免反覆進出危險溫度區。他強調，為了健康，寧可丟掉也不要心存僥倖。