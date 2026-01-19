靜脈曲張日增 台南市立安南醫院發表百例新式療法成果

許多工作需久坐久站，尤其大量基層科技業靜脈曲張患者日增。台南市立安南醫院今天舉辦100例治療成果發表會。主任醫師文豪指出，不少人聽過傳統手術風險、「後遺症傳說」，加上認為不會怎樣就一直放著，直到痛苦不堪才求醫。

文豪說，很多人靜脈曲張，卻不知其實可以治得好、也不知該找誰去治療而延誤病情。新式的「微波消融術」沒有傳統手術的副作用，最近有許多年長鄉親康復後感嘆，早知道就早點治療、脫離痛苦。

長期久站容易下肢靜脈曲張，傳統治療多採雷射或射頻等接觸式熱消融方式，雖有一定療效，仍可能因熱能向周邊組織擴散，而出現術後疼痛、神經麻木或皮膚不適等情形。

安南醫院引進非接觸式加熱技術的靜脈腔內微波消融術，可將加熱能量更精準集中病灶血管，降低對周邊神經與皮膚影響風險。經兩年完成100個案例都成功，今天發表成果。

文豪說，相較傳統治療方式，微波消融術手術時間較短、術後不適感較低，恢復期亦相對縮短，並有助於降低復發風險，為長期久站族群提供更安全、舒適的治療新選擇。

他說，微波導管治療能快速復原日常活動，目前安南醫院已突破百例，術後靜脈閉合成功率達100%，，有效改善患者下肢痠脹、腫痛、抽筋及浮腳筋。且副作用發生率與復發率亦相對較低，平均手術時間約43分鐘，明顯短於雷射燒灼術的65分鐘。

靜脈曲張可能造成更嚴重的慢性下肢靜脈循環不良，病症分6級，從蛛絲狀曲張至無法癒合的慢性潰瘍，嚴重者可能伴隨靜脈栓塞等併發症。院方表示，統計慢性下肢靜脈循環不良就有8成源於靜脈曲張，因此及時治療更顯重要。

院方的「靜脈腔內微波消融術百例成果發表會」，公布針對久站族群施行微波消融術突破百例，「獲得廣大正面回饋，有效改善下肢痠脹腫痛、抽筋及浮腳筋等曲張症狀。」

安南醫院說，微波消融術鎖定長期久站靜脈曲張族群如零售、餐飲與服務業工作者，解決患者來回奔波診所、無法根治的困擾。許多患者對彈性襪難穿感到抗拒，因擔心手術風險而延誤治療。新的治療方式可以消除病患憂慮，不過必須自費，不少患者是因為其他方式都沒有辦法治好才過來求助。 台南市立安南醫院發表百例新式療法成果。記者周宗禎／攝影 台南市立安南醫院發表百例新式療法成果。記者周宗禎／攝影 台南市立安南醫院發表百例新式療法成果。記者周宗禎／攝影 台南市立安南醫院發表百例新式療法成果。記者周宗禎／攝影 台南市立安南醫院發表百例新式療法成果。記者周宗禎／攝影 台南市立安南醫院發表百例新式療法成果。記者周宗禎／攝影