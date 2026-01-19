入境攜帶合法加熱菸200支免稅 國健署：搞錯「這一事」恐重罰500萬

台灣去年10月合法開賣上市加熱菸，民眾好奇能自己從國外帶回來嗎？財政部日前預告修正相關辦法，開放符合條件的指定菸品可免稅攜帶入境，其中，新增入境旅客攜帶經衛福部核定通過健康風險評估的指定菸品200支（1條）免稅，將於今年2月1日起上路，寒假出國的人來得及適用新制。

國健署提醒，目前僅核准二款合法加熱菸，在國外都沒有販售，僅在台灣本島或離島的免稅店才可能買得到，如果攜帶國外非法加熱菸或組合元件回台，最重可以開罰500萬元。國健署菸害防制組組長羅素英表示，千萬別以為可大買特買，除了數量限制，目前只能在「台灣本島」或「離島免稅店」買合法通過的產品。

根據「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」修正要點，得免稅攜帶經衛福部核定通過健康風險評估審查的指定菸品，免稅數量為200支，以年滿20歲旅客為限。另外，民航機與船舶服務人員也增訂得攜帶5小包，每包以20支為限。

國健署已於114年10月1日，將通過健康風險評估審查之指定菸品品項等相關產品資訊，函送財政部關務署，作為入境查驗之依據。羅素英指出，如果入境時攜帶非衛福部核定通過的指定菸品，將依「菸害防制法」第26條規定辦理，處新台幣5萬元至500萬元罰鍰。

財政部擬修正「離島免稅購物商店設置管理辦法」，增訂離島免稅購物商店銷售經衛福部核定通過健康風險評估審查的指定菸品予旅客，新制將於2月1日上路。羅素英說，未來旅客在國內的免稅商店購買，再隨身攜出離島地區至台灣本島或其他國家者，自用免稅數量為每人每次同樣以200支為限。

寒假與農曆年返台人潮將至，國健署將加強對外說明與宣導，協助民眾事前了解規定，產品必須是台灣已核准的品項，並非所有加熱煙都適用，避免誤觸法。

