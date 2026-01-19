春節出遊必存！新東陽國道四大休息站 必吃必買必拍全攻略

春節出遊，國道休息站就是最佳景點，有吃有喝還有得玩，更重要的是，無分預算、奢簡由人。無論北上或南下，新東陽國道四大服務區早已備好熱騰騰的美食、在地伴手禮與網美最愛打卡區，陪伴旅人在春節走春或訪友時、補充能量或輕鬆選禮，讓每一段國道路程，都成為值得期待的風景。

其中的最熱銷推薦，是四站皆有的「熊厚呷棒棒腿」，被稱做「國道必吃No.1！」一年可售出一百多萬支，外皮炸得金黃酥脆，咬下鮮嫩多汁。另一推薦也是溫熱噴香的「熊厚呷鹹酥雞」，「必點三寶招牌」有無骨鹹酥雞、深海魷魚、蘿蔔糕，外加銷魂洋蔥及大蒜，爽嗆滋味讓年節充滿幸福感。

熊厚呷鹽酥雞必點三大招牌切勿錯過。 圖／新東陽 提供

新東陽的「熊厚呷棒棒腿」，被稱做「國道必吃No.1！」。 圖／新東陽 提供

新東陽國道四大服務區各有融入在地的主題特色，也是不少網美最愛的取景地。推薦必拍美景有：關西服務區的裸視3D牆、西湖服務區的石虎巴士、西螺服務區數位磚牆，以及南投服務區LAMUNGAN天招（布農族語，意為埡口）。

關西服務區的裸視3D牆。 圖／新東陽 提供

充滿客家風情的關西服務區，以客語「有閒來寮」（有空來玩）為主題，必吃的明星商品有現點現做的「關西便當」、新東陽超商採用純米製作香Q的「飽水菜包」。必買百年老店良柚柿餅的「爆漿柿餅」，以及裕大的「仙草茶」。必拍的裸視3D動畫牆，此為透過V型轉角空間與視覺錯位設計，創造出不需戴眼鏡也能享受的立體導覽體驗，美拍效果絕佳。

關西服務區的「爆漿柿餅」是絕佳伴手禮。 圖／新東陽 提供

關西服務區的飽水菜包，充滿客家風味。 圖／新東陽 提供

西螺服務區之夜，也是美拍場景。 圖／新東陽 提供

西湖服務區以「里山生態」的環境保育概念為主題，設計中融入了石虎意象，或嬌羞、或淘氣的大型石虎迎接旅人到來。國道服務區唯一一座能觀賞南北雙向車流的跨越橋上也設有石虎巴士客席區。戶外的「魔幻歡樂廣場（北站）」運用LED投射樹燈七彩燈光的變化，營造魔法村的魔幻魅力與浪漫氛圍。在此，推薦必吃、全台獨創的勇心豆花「熊貓嫩豆花」，不妨順便帶些每日限量的稻香「客家發粿」，最後與石虎合影，快樂歸家。

西湖服務區的石虎列車，萌趣十足。 圖／新東陽 提供

來到西湖服務區，必得嘗一碗招牌的「熊貓嫩豆花」。 圖／新東陽 提供

來到國道一號的西螺服務區，這裡分為南北兩站，南站以「物產」、北站以「文化」為意象，建築皆使用數位磚牆打造出不規則曲線，在不同的角度及光影下，會呈現不同的意像。推薦西螺便當的「排骨便當」，月銷量超過2萬盒，也是許多運將的美味首選。南站伴手禮推薦新東陽超商的「勝蒜在握」黑蒜頭，北站不可錯過新東陽超商的「將軍黑豆蛋捲」，皆是在地健康好風味。

西螺服務區南站的西螺便當，是許多運將心中的美味首選。 圖／新東陽 提供

西螺服務區的西螺便當，選擇多樣，菜色也豐富。 圖／新東陽 提供

以「山林嬉 鴞遙遊 繪南投」為主題的南投服務區，以原住民傳統文化作為設計元素，還有超大尺寸的竹編紫斑蝶翩翩起舞。必嘗美味是夯肉乾的馬告香腸，也推薦帶些信義鄉農會的話梅，以當地青梅產製，果肉扎實、酸香可口，是旅途中的最佳零嘴。此站美拍地點是LAMUNGAN天招，結合原民的彩虹傳說，將天招換上七彩的顏色，有如將雨後彩虹留在南投服務區的山坡上，充滿傳奇與浪漫。

南投服務區的烤香腸，讓人忍不住聞香排隊。 圖／新東陽 提供

LAMUNGAN天招，結合原民的彩虹傳說，將天招換上七彩的顏色。 圖／新東陽 提供