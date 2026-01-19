破千粉絲搶進男公館王牌會！首播三分鐘片花驚見32位明星曝光

快訊

聯合新聞網／ 聯合數位文創
《男公館》舉辦粉絲見面會及現場互動，鐵粉熱烈響應。圖／達騰娛樂
《男<a href='/search/tagging/2/公館' rel='公館' data-rel='/2/241878' class='tag'><strong>公館</strong></a>》上個週末首次在台灣成立「男公館王牌會｣，與紛絲共同觀賞片花。圖／達騰娛樂提供
台灣影集《男公館》上個週末首次在台灣成立「男公館王牌會｣，男公館男演員群張立昂、陳奕、吳思賢、周予天、羅宏正、石知田與粉絲見面，共同觀賞全球首播三分鐘男公館片花，全場粉絲尖叫聲不斷，除了劇中擔任男公關主演群畫面，還有何潤東、李國毅、溫昇豪、王彩樺、任容萱等超過32位明星，出現在短短的三分鐘片花，引起網路熱烈的討論度。

由張正芬、辛誌諭監製，郝心翔導演，陳奕擔任製作人，聯合數位文創共同出品的《男公館》，經過一年的國際影視節國際宣傳從東京、香港、釜山、新加坡，上個週末以「男公館王牌會｣成立之名與粉絲見面，首次公開的三分鐘男公館片花，不僅看到了劇中擔任男公關的陳奕、吳思賢、周予天、羅宏正、石知田好身材，而這次不演霸總的張立昂，成了身材最好最帥最稱職的媽媽桑。

張立昂、陳奕、吳思賢、周予天、羅宏正、石知田不僅與紛絲共同觀賞片花，同時也在粉絲面前以遊戲展現演員彼此的默契考驗，現場更是送出演員簽名Ｔ恤，吳思賢甚至在粉絲要求下現場完成30個伏立挺身，最後與在場粉絲面對面擊掌，大大滿足與會的熱情粉絲。

許多粉絲都是一路支持這群演員的鐵粉，甚至跟著劇組追到海外，也有來自香港的粉絲飛來台北參加活動，製作人陳奕代表男公館謝謝所有支持的粉絲，演員們許下承諾，在男公館上映同時大家要回到拍戲當下的身材，與粉絲見面。而來到「男公館王牌會｣的粉絲們，也是男公館粉絲後援會的鐵粉代表，有機會獲得男公館王牌會限量專屬金卡，未來相關活動有專屬特別優惠，更多最新消息歡迎關注官方粉絲專頁Instagram

粉絲 公館 陳奕

