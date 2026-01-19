春節連假訂房率 嘉市苗栗台南暫居前3名

快訊

中央社／ 台北19日電

交通部觀光署公布農曆春節訂房率統計，2月14日至21日平均訂房率最高前3名為嘉義市、苗栗縣、台南市，平均訂房率超過或接近5成。

今年春節連假為2月14日至22日共9天。觀光署在官網公布截至1月15日的農曆春節期間旅宿訂房率。

根據訂房狀況，觀光署指出，2月14日至21日平均訂房率最高前3名，依序為嘉義市（55.91%）、苗栗縣（51.32%）、台南市（49.55%）。

觀光署表示，連同新北市、台中市、南投縣、嘉義縣及台東縣5個縣市，總計8個縣市平均訂房率超過總平均（38.33%），連假期間各縣市較高的訂房率幾乎集中在初一至初三（2月17日至19日）。

觀光署分析，嘉義市排名首位的原因是有許多返鄉旅客住宿外，當地有阿里山林鐵等景點，不少旅客安排在春節期間到嘉義市出遊，而苗栗縣及台南市在往年春節就是熱門的旅遊地，因此在這次統計排名第2及第3名。

觀光署指出，這份數據是連假30天前旅宿業填報的訂房率統計，因許多民眾習慣在接近假期時才安排行程與訂房，旅宿業者目前持續接受訂房中，最終各縣市旅宿業統計的住房率可能會與上述數據有所不同。

