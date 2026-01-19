女教師用眼過度眼瞼痙攣睜不開 豐原醫院脈衝光治療助改善
64歲詹姓女老師因教職工作，用眼時間長，逐漸出現眼睛乾澀、刺痛與灼熱感，更合併明顯的眼瞼痙攣，症狀最嚴重眼睛幾乎無法張開，衛福部豐原醫院眼科主任呂姿瑢表示，乾眼症若長期沒有改善，眼睛會一直處於不舒服，豐原醫院以脈衝光治療幫助女老師改善乾眼症問題。
豐原醫院眼科呂姿瑢主任表示，經檢查後確認女老師的乾眼症與眼瞼油脂分泌異常有關，安排脈衝光治療（Intense Pulsed Light, IPL）。她表示，脈衝光治療是利用溫和的光能照射眼瞼周圍，幫助改善眼部長期發炎的狀況，讓原本阻塞的油脂分泌逐漸變得順暢，進而提升眼睛表面油脂層的穩定度，減少淚水層蒸發，有助改善眼瞼痙攣。
她說脈衝光治療屬非侵入性療程，每次約10至20分鐘，通常建議每3至4周進行一次，約3至4次為一個療程，可立即恢復正常作息，適合忙碌上班族與長時間用眼族群，女老師完成脈衝光療程後，乾澀與灼熱感明顯改善，眼瞼痙攣的情況也大幅減少，不再出現下午眼睛難以張開的狀況。
呂姿瑢提醒，乾眼症屬於慢性問題，若已出現眼皮抽動、頻繁眨眼或眼睛難以張開等情形，代表眼睛可能已長期處於過度刺激狀態，應及早接受眼科檢查與評估；脈衝光治療是改善乾眼成因的重要治療選項之一，仍需搭配良好用眼習慣、適度休息與日常眼部保養，才能達到穩定且長期的改善效果。
