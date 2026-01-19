台中榮總案 林靜儀：若屬實追回健保給付並懲處
衛生福利部次長林靜儀今天說，台中榮民總醫院如果確實由非醫師執刀，除依醫師法處理，疑違反全民健康保險法等部分，衛福部長石崇良已要求健保署調查，將追回健保給付並懲處。
中榮3名醫師違規讓廠商進手術室，全案已由台灣台中地方檢察署偵辦。
民主進步黨籍立法委員林淑芬上午在立法院社會福利及衛生環境委員會質詢表示，截至目前，衛福部只以個案方式處理，但從社群媒體網友留言判斷，手術房內廠商代刀像「房間裡的大象」（比喻集體沉默），大家都知道，只有衛福部和患者不知道，衛福部沒從制度整頓決心。
林靜儀答詢說，長期以來在較新醫材上，神經外科、骨科醫師等確實可能需要廠商人員協助，但廠商人員不可站到手術台上代手術，石崇良已表示將建立開刀房指引。
此外，3名醫師已各遭記申誡1次處分，衛福部醫事司長劉越萍16日告訴媒體，「醫師都是資優生，記申誡是很丟臉的事！」
林淑芬表示，這說法「醫醫相護」，沒做到客觀公正，也沒善盡主管機關職責，預設醫師群體不會違法，持續袒護中榮與醫師。此外，一定要設計吹哨者保護機制，否則同在手術室內的麻醉醫師與護理師「被迫涉案」，檢舉馬上變共犯，制度上可能不足以保護病患。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言