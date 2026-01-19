台中榮總醫師疑讓廠商執刀 市府：若屬實就嚴懲

諾羅病毒感染引起之症狀主要為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛。肝膽腸胃科醫師卓韋儒發文，稱最近諾羅病毒大爆發，很多人以為噴酒精就能消毒，其實酒精根本殺不死諾羅病毒，他分享3種面對病毒的自保方法，並強調與其噴酒精，「不如乖乖回歸肥皂洗手」。

2026-01-19 14:07