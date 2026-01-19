台中榮總醫師疑讓廠商執刀 市府：若屬實就嚴懲
台中市政府衛生局今天表示，如果查證屬實台中榮民總醫院醫師容留非醫事人員執行醫療行為，或非醫事人員執行醫療行為，都將依醫師法處分。
衛生局說，前者可處新台幣10萬元以上、50萬元以下罰鍰，後者可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上、150萬元以下罰金。
中榮3名醫師違規讓廠商進手術室，全案已由台灣台中地方檢察署偵辦。
由於有影片出現疑廠商執刀，台中榮總昨天宣布，調查期間3名醫師停止手術業務，其中2人免兼主管職。
衛生局說，獲報後依權責啟動行政調查程序，請涉案人說明並配合釐清，另就疑涉密醫相關情事，7日已移送司法機關偵辦。
醫院管理問題，衛生局表示，如果涉違反醫療技術、醫療器材操作人員資格或條件等應遵行事項，將依醫療法規定處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。
衛生局說，醫事器材廠商進手術室僅限儀器使用諮詢，嚴禁任何接觸病人或代執行醫療程序行為。對醫療不法行為採「零容忍」態度，必依法嚴查、絕不寬貸。
