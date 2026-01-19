山豬化身木作語言 阿里山來吉補木新品展現鄒族走向部落經濟的起點

林業保育署嘉義分署輔導推動的「補木－來吉木製所創生計畫」，今天在阿里山來吉部落舉辦「塔山下補木工藝日」新品發表會，推出三項結合國產材與鄒族文化的木創商品。嘉義分署長李定忠表示，山豬是來吉重要象徵，補木希望讓文化走進生活，也讓國產材成為部落走向永續經濟的重要力量。

活動在來吉古謠隊歌聲中揭開序幕，現場邀請來賓走進來吉社區發展協會暨山豬工作坊，透過部落導覽、新品介紹、木工場域參訪與DIY體驗，從環境、文化到產業脈絡，深入認識「補木（Pnguu）」品牌精神。歌聲、木作與山林景緻交織，呈現來吉部落如何把祖先留下的文化符碼，轉化為當代創作與生活產業的一部分。

李定忠表示，「補木－來吉木製所創生計畫」自2021年推動，以「塔山下藝術部落」為基礎，逐步協助部落培育木工專業人才、建構木作產業能量，至今已輔導11名族人取得家具木工相關證照，並開發多項具部落文化特色的國產材木製商品。近年計畫進一步聚焦於產品設計優化與量產機制建立，同時推動品牌形塑與行銷推廣，並強化木工坊生產場域與設備，讓部落木作從創作走向產業，逐步具備市場競爭力。

三項新品「好搭啦山豬開瓶器」、「來吉好好吃餐具組」及「來吉山豬勾勾好」，選用國產材製作，兼顧實用性、美感與文化內涵，以來吉部落重要象徵「山豬」為設計核心。設計團隊將山豬意象轉化為線條與造型，融入日常器物之中，讓文化不只停留在展演，而是走進生活，成為每天都能使用、看見與感受的存在。呼應聯合國永續發展目標SDG11「永續城市與社區」、SDG12「責任消費與生產」及SDG13「氣候行動」。

嘉義分署說，補木品牌不只是商品計畫，更是一條讓鄒族人從國產材出發，走出部落經濟新道路的嘗試。透過專業技術培力、產業場域建構與文化轉譯，逐步促進在地就業與人才回流，也為山村注入長期發展動能。未來將持續攜手來吉部落，深化木作產業鏈結，落實里山經濟與地產地銷，讓山豬意象不只是象徵，更成為支撐部落走向永續的重要力量。 以來吉部落重要象徵—山豬為設計核心製作的3款新品，「好搭啦山豬開瓶器」、「來吉好好吃餐具組」及「來吉山豬勾勾好」。圖／嘉義分署提供 來吉木工坊社區專案經理梁淑芬（左三）帶領貴賓參觀木工場域，解說木創商品的製作過程。圖／嘉義分署提供 林業保育署嘉義分署於來吉部落舉辦「塔山下補木工藝日」新品發表會。圖／嘉義分署提供 以來吉部落重要象徵—山豬為設計核心製作的新品，「好搭啦山豬開瓶器」具實用性與部落文化趣味。圖／嘉義分署提供