抽中台積電股票遭掛電話 北市產發局長笑：市民有防詐意識

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
產發局長陳俊安（右）抽出台積電股票得主。記者邱書昱／攝影
北市舉辦單筆消費200元，就抽獎的「來台北有購嗨」，今抽出第二位台積電股票得主，同時星宇航空也加碼祭出十組台北飛鳳凰城雙人來回機票。有趣的是，今由台北市產發局長陳俊安抽出台積電股票時，中獎人接通電話疑覺得是詐騙，講完後直接掛電話，讓陳笑說，市民有防詐意識。

記者會上，台北市陳俊安抽出台積電股票一張後，同步致電給得獎者，沒想到講完活動名稱和中獎時，電話那頭只有冷冷的說「對」。陳補充，「我們不是詐騙。」就直接掛斷電話，讓他笑說，有先確定到她有參加活動，「市民也有防詐意識。」

另外，陳俊安也抽出三位星宇航空贊助的一組「雙人台北飛鳳凰城」來回雙人機票。這次電話那頭的中獎人就顯得開心許多，直喊謝謝。

這次贊助十組「台北飛鳳凰城」來回雙人的星宇航空表示，鳳凰城不僅是台北市的姐妹市，也是星宇航空繼洛杉磯、舊金山、西雅圖及加州安大略後，第五個北美航點，當地有觀光的壯闊沙漠等景觀，也有商務的科技產業生態。

商業處補充，這次是抽出第二位台積電股票，市值約170萬元，又比去年12月的150萬元，成長約1成。同時也有溫泉會館雙人住宿券、精品咖啡禮盒、家電產品等好禮。

商業處說，即日起到3月8日，只要在北市店家單筆消費滿200元，到活動官網登錄發票或收據，就還有機會抽獎，下一次月月抽時間為2月23日，台積電股票之外，還有三組台北飛鳳凰城機票。

而最大獎一千萬元現金，則是在3月11日抽出，以及四組台北飛鳳凰城機票，以及特斯拉等大獎。

產發局長陳俊安（中）現場聯繫中獎者。記者邱書昱／攝影
