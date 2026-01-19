永豐小店學 2月台北大師課程開放報名｜小也可以很有力量 小店的時代機遇
今天的小企業，可能是明天改變世界的起點。數位時代工具普及，社群讓好故事傳遍世界，人們更願意支持有意義的品牌，為社會企業小店帶來盎然生機。永豐小店學2月份活動主題，由永豐餘生技董事長、永豐基金會董事何奕佳，從大企業與小店雙視角，以最務實的方式，談工具、心法以及實際案例，現身說法小店如何穩健成長。
2月台北大師課程主題
「小店也能改變世界」
在資源有限的情況下，小店如何站穩腳步，甚至創造改變產業的影響力？
永豐小店學2月份大師課程，將帶你看見「小店的時代機遇」：例如怎麼掌握永續、食安、AI、社群等攸關小店未來的關鍵字？大企業如何看待小店價值，而小店如何理解大企業需求，創造更多合作的可能？同時也將深入分享創業過程中最難卻最關鍵的心法：面對挫折如何調整方向？堅持與停損的拿捏？當理念走在市場前面時，如何相信自己卻也調整出相對可行的作法？
無論你是準備創業、正在經營小店，或尋求下一階段的成長與合作，相信都能從中獲得具體可用的啟發。
「永豐小店學」年度活動
2月大師課程：小店也能改變世界！
● 講者：永豐餘生技董事長／永豐基金會董事何奕佳
● 時間：2026/2/3 (二) 14:00-16:00
● 地點：誠品表演廳（台北市信義區菸廠路88號B1,松山文創園區内）
● 費用：新台幣100元
● 永豐基金會Facebook粉絲專頁｜
https://www.facebook.com/Sinopac.Foundation
● 立即報名｜
