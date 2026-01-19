諾羅大爆發！醫警告「噴酒精像幫病毒洗澡」 僅一招能對付它

諾羅病毒感染引起之症狀主要為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛。肝膽腸胃科醫師卓韋儒發文，指出最近諾羅病毒大爆發，很多人以為噴酒精就能消毒，其實酒精根本殺不死諾羅病毒，他分享3種面對病毒的自保方法，並強調與其噴酒精，「不如乖乖回歸肥皂洗手」。

卓韋儒醫師在臉書發文，表示最近診間出現許多感染諾羅病毒的患者，大家都以為只要噴酒精就「無敵」，其實諾羅病毒根本不怕酒精，此病毒沒有套膜，酒精噴上去就像幫它「洗澡」。那如何防範諾羅病毒？卓韋儒分享3點自保方法：

一、濕洗手20秒

用肥皂搓洗雙手才能把病毒「物理性移除」。

二、酒精是配角

沒水時才可以使用酒精替代，但看到水龍頭還是要立刻洗手。

三、漂白水消毒

如果家庭中有人感染諾羅病毒，環境必須用稀釋漂白水消毒。

卓韋儒提醒，與其朝著雙手不斷噴灑酒精，不如乖乖「肥皂洗手」，才能防範諾羅病毒。此外卓韋儒也曾發文，指出與「手」最相關的4大病原體：

諾羅病毒

常於餐廳、學校或家庭群聚爆發，特徵為上吐下瀉，傳染力十分驚人，通常小孩最先感染，如果沒洗手就玩玩具、吃零食，全家都會跟著感染。

沙門氏菌

來源為沒煮熟的蛋、雞肉、牛肉或交叉感染，症狀是高燒、腹痛和連續腹瀉，曾有患者因烤肉沒熟感染。

大腸桿菌（致病株）

來源是沒煮熟的牛肉、生菜或受到汙染的水源，要防範最好把肉煮熟、水和生菜也要留意來源。

經由糞口傳染，小孩摸到受汙染的物體，將手放進嘴裡就會感染，症狀是發燒、口腔潰瘍、手腳起疹，有的病例會嘔吐或腹瀉，常見於校園擴散傳染，嚴重時可能引發腦炎或心肌炎。

卓韋儒補充，「正確洗手可降低30%到50%的腸胃炎風險」，那些去夜市吃東西，回家就感染病毒的病例都是飯前沒洗手或邊滑手機邊吃導致的，記得一定要在吃東西前、上廁所後和摸完手機或錢幣後洗手。