快訊

強勢續漲！台股上漲230點收31,639點再創新高 台積電上漲20元

吃到飽總太快投降？日研究揭「吃更多」4秘訣 餐前餐中飲料是關鍵

川普版聯合國？花10億美金可換永久會員的「加薩和平委員會」

諾羅大爆發！醫警告「噴酒精像幫病毒洗澡」 僅一招能對付它

聯合新聞網／ 綜合報導
卓韋儒醫師指出最近諾羅病毒大爆發，很多人以為噴酒精就能消毒，其實根本殺不死病毒。 示意圖／ingimage
卓韋儒醫師指出最近諾羅病毒大爆發，很多人以為噴酒精就能消毒，其實根本殺不死病毒。 示意圖／ingimage

諾羅病毒感染引起之症狀主要為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛。肝膽腸胃科醫師卓韋儒發文，指出最近諾羅病毒大爆發，很多人以為噴酒精就能消毒，其實酒精根本殺不死諾羅病毒，他分享3種面對病毒的自保方法，並強調與其噴酒精，「不如乖乖回歸肥皂洗手」。

卓韋儒醫師在臉書發文，表示最近診間出現許多感染諾羅病毒的患者，大家都以為只要噴酒精就「無敵」，其實諾羅病毒根本不怕酒精，此病毒沒有套膜，酒精噴上去就像幫它「洗澡」。那如何防範諾羅病毒？卓韋儒分享3點自保方法：

一、濕洗手20秒

用肥皂搓洗雙手才能把病毒「物理性移除」。

二、酒精是配角

沒水時才可以使用酒精替代，但看到水龍頭還是要立刻洗手。

三、漂白水消毒

如果家庭中有人感染諾羅病毒，環境必須用稀釋漂白水消毒。

卓韋儒提醒，與其朝著雙手不斷噴灑酒精，不如乖乖「肥皂洗手」，才能防範諾羅病毒。此外卓韋儒也曾發文，指出與「手」最相關的4大病原體：

諾羅病毒

常於餐廳、學校或家庭群聚爆發，特徵為上吐下瀉，傳染力十分驚人，通常小孩最先感染，如果沒洗手就玩玩具、吃零食，全家都會跟著感染。

沙門氏菌

來源為沒煮熟的蛋、雞肉、牛肉或交叉感染，症狀是高燒、腹痛和連續腹瀉，曾有患者因烤肉沒熟感染。

大腸桿菌（致病株）

來源是沒煮熟的牛肉、生菜或受到汙染的水源，要防範最好把肉煮熟、水和生菜也要留意來源。

腸病毒

經由糞口傳染，小孩摸到受汙染的物體，將手放進嘴裡就會感染，症狀是發燒、口腔潰瘍、手腳起疹，有的病例會嘔吐或腹瀉，常見於校園擴散傳染，嚴重時可能引發腦炎或心肌炎。

卓韋儒補充，「正確洗手可降低30%到50%的腸胃炎風險」，那些去夜市吃東西，回家就感染病毒的病例都是飯前沒洗手或邊滑手機邊吃導致的，記得一定要在吃東西前、上廁所後和摸完手機或錢幣後洗手。

諾羅病毒 腸病毒 腸胃炎 酒精

延伸閱讀

吞藥老是卡喉嚨？營養師曝「1口訣」 2技巧讓成功率大增

每天喝咖啡會慢性發炎嗎？營養師、醫師教1日最佳攝取量和健康喝法｜元氣網

大便顏色、形狀藏警訊：黑、紅、細長各代表什麼？醫師教你判斷腸道健康｜元氣網

喉嚨藏「小米粒」超臭！醫警告「一半台人中招」 曝1壞習慣養成

相關新聞

今晚起強烈冷氣團南下北東轉雨 周三、周四低溫11度北台全天濕冷

中央氣象署技正謝佩芸上午指出，今天白天天氣溫暖舒適，晚間到明天強烈大陸冷氣團逐漸南下，逐漸降溫轉冷，一直影響到周五，周三...

未列傳統名字喪失原民身分 原民會主委：4千多人原民身分中斷影響權益

依照原住民身分法110年1月27日修正前第4條第3項規定取得原住民身分者，1月5日前沒有取用或並列原住民族傳統名字或從具...

國道5件A1死亡事故「4件追撞造成」春節連假期間實施高乘載

國道交通事故中，追撞事故占比偏高，去年12月發生5件A1死亡事故，其中4件肇事型態就屬於追撞，交通部高公局提醒，115年...

諾羅大爆發！醫警告「噴酒精像幫病毒洗澡」 僅一招能對付它

諾羅病毒感染引起之症狀主要為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛。肝膽腸胃科醫師卓韋儒發文，稱最近諾羅病毒大爆發，很多人以為噴酒精就能消毒，其實酒精根本殺不死諾羅病毒，他分享3種面對病毒的自保方法，並強調與其噴酒精，「不如乖乖回歸肥皂洗手」。

吃到飽總太快投降？日研究揭「吃更多」4秘訣 餐前餐中飲料是關鍵

臉書粉專「魚漿夫婦」近日分享一篇日本「吃到飽的科學」文章，傳授「吃更多」的訣竅，強調這不是鼓勵硬撐...

比失明恐怖！長輩堅持不看眼科 照護員1句話嚇到她立即去掛號

營養師曾建銘近日在臉書「吃對營養所｜建銘營養師」分享一則社區照護案例。一名87歲的爺爺近兩年來變得沉默寡言，對家人反應冷淡，家屬憂心是否出現失智症狀，加上血糖控制狀況不佳，更讓全家人焦急不已。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。