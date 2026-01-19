吃到飽總太快投降？日研究揭「吃更多」4秘訣 餐前餐中飲料是關鍵

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
魚漿夫婦分享征服「吃到飽」的4大訣竅。 示意圖／ingimage
魚漿夫婦分享征服「吃到飽」的4大訣竅。 示意圖／ingimage

臉書粉專「魚漿夫婦」近日分享一篇日本吃到飽的科學」文章，傳授「吃更多」的訣竅，強調這不是鼓勵硬撐，而是以研究與實驗角度，解釋為何許多人滿懷期待走進吃到飽餐廳，卻往往很快就舉白旗。

文章中指出提升「吃到飽」能力的4種方式：

一、吃到飽前空腹反而不利，吃點高油脂撐更久

實驗將受試者分為「清淡午餐」、「高油脂炸豬排午餐」與「完全空腹」三組，晚間挑戰90分鐘燒肉吃到飽。結果顯示，完全空腹組最早出現飽足感，總食量反而最少；吃過炸豬排的高油脂組則撐到最後，平均吃下最多份量。專家解釋，空腹容易造成血糖快速上升，提早啟動飽足訊號，而油脂轉化後反而會刺激食慾中樞，讓大腦「誤以為」更餓，因此能吃更多。

二、氣泡水比白開水更能「打開胃口」

研究發現，少量氣泡水會刺激胃壁擴張與蠕動，讓大腦誤以為胃部空了。實驗比較喝水、喝氣泡水與喝果汁三組，結果氣泡水組的總攝取量最高。建議吃到飽前可先喝約100ml氣泡水，並在用餐中適度補充。

三、甜點吃到飽要靠「味覺更新」撐場

甜食容易膩，關鍵在於避免單一甜味疲乏。實驗顯示，在甜點之間穿插酸味水果、優格、無糖茶與檸檬紅茶，甚至少量鹹食，有助重啟味覺刺激，反而能吃得更多。實驗中單純只吃甜點的組別，表現反而最差。

四、看不見吃了多少，大腦就不會踩煞車

心理層面的影響同樣關鍵。壽司吃到飽實驗發現，當吃完的盤子立刻被收走，受試者在不自覺下吃得更多，主觀感受卻沒有差異。專家指出，「視覺回饋」會影響進食判斷，看不到累積數量，大腦較不會主動停止。

諾羅病毒感染引起之症狀主要為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛。肝膽腸胃科醫師卓韋儒發文，稱最近諾羅病毒大爆發，很多人以為噴酒精就能消毒，其實酒精根本殺不死諾羅病毒，他分享3種面對病毒的自保方法，並強調與其噴酒精，「不如乖乖回歸肥皂洗手」。

