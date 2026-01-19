「跳舞分子」新療法 減緩中風後遺症

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

中風治療能修復神經、避免血液恢復後遺症！西北大學開發出一種名為「跳舞分子」的超分子治療肽技術，能跨越血腦屏障以減輕腦部發炎，並在受損部位形成支架以修復神經，專門用於治療中風與脊髓損傷。如今，這項療法已獲得用於罕見疾病的藥物資格認定，並將於今年啟動首批人體臨床試驗。

「跳舞分子」技術

《今日科學》報導，西北大學研究人員開發出一種創新性的奈米材料療法，旨在減輕中風後因血液恢復流動所造成的二次傷害。對此，該療法被稱作「跳舞分子」(Dancing molecules)，透過靜脈注射即可穿透血腦屏障，並精準抵達大腦受損區域以發揮修復作用。

長期以來，中風是全球致殘和死亡的主要原因之一，而目前的臨床治療完全集中於血流恢復。然而，血流恢復的瞬間可能引發一系列有害的連鎖反應，包括釋放有害分子進入血流、引發嚴重的發炎反應，以及損害腦細胞並增加長期殘疾的風險。

如今，「跳舞分子」是一種超分子治療肽 (STPs) 技術，其能夠調整分子的集體運動和結合不斷移動的細胞受體，並向神經細胞發送信號以鼓勵自我修復（如：促進神經纖維再生聯繫），以對抗中風後釋放的有害物質。

罕病藥物資格

《西北大學》報導，「跳舞分子」技術透過注入液體藥物形成支架結構，不但能有效引導神經軸突再生，並在動物實驗中展現出顯著的康復成效，甚至能利用奈米纖維技術修復受損的脊髓組織。對此。美國食品藥物管理局已正式授予其用於罕見疾病的藥物資格。

未來，研究團隊預計於今年啟動首批人體臨床試驗，透過這項結合分子動力學與再生醫學的尖端技術，有望為全球數以萬計的神經損傷患者帶來重獲行為能力的希望。

