衛福部改組 范雲偕婦團呼籲：提升婦女業務人力、預算最佳時機

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立法院司法及法制委員會今天審查衛福部改組相關法案，立委范雲（中）偕同多個婦女團體於立法院共同呼籲，這次衛福部組織再造，是提高婦女業務層級的重要時機。記者邱德祥／攝影
立法院司法及法制委員會今天審查衛福部改組相關法案，婦女團體肯定婦女福利業務將與綜合企劃脫鉤、獨立成組；民進黨立委范雲今偕多個婦團共同呼籲，這次衛福部組織再造，是提高婦女業務層級的重要時機，她也承諾將在審查現場全力爭取婦女業務的人力與預算。

范雲指出，近年在衛福部社會及家庭署大力支持下，地方已發展出多達16種跨局處、跨類別的「婦女服務創新方案」，包括中高齡女性成立照顧工作合作社、身心障礙母親育兒支持方案、部落婦女經濟培力計畫、無家者女性穩定就業方案，以及未成年懷孕母親創業支持等。

范雲續指，這些方案皆以婦女為主體，回應其在不同處境下的實際需求，看見婦女在交織性下的處境，她質疑，衛福部改組後，應同步提升婦女業務層級，才能延續並擴充這類創新服務。

范雲再指，長期以來，婦女福利業務在衛福部處於邊陲位置。依社家署統計，現行婦女福利科僅有7名員額，業務預算僅占社家署公務預算的0.12%，在公益彩券回饋金中，比例也只有6.81%。若本次改組後，婦女業務被改納入長期照顧及社會發展署之下，維持三級機關中的一個組別，婦女團體擔心，恐怕不僅難以改善長期資源不足的問題，還可能被邊緣化。

范雲表示，無論是長發署底下的婦女福利組，或是將婦女業務與保護司整併到司層級，婦女團體最高的共識，就是增加婦女業務的人力資源與層級提升。范雲將於今日委員會審查中，為婦女業務爭取更充足的人力與預算，改變長期被忽視、資源被稀釋的困境，以改變過去在衛福部下的邊緣位置。

范雲 衛福部 人力

