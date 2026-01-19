台中榮總醫材商動手術爭議 中市衛生局上午有新動作

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中榮總3名醫師遭投訴放任無醫師資格的醫材商進入手術室動手術。圖／取自台中榮總網站
台中榮總3名醫師遭投訴放任無醫師資格的醫材商進入手術室動手術，因最近有新的影片流出，顯示確有廠商直接為病人進行手術後，台中市衛生局今進一步前往台中榮總，就新影片內容約談3位醫師，並將匯整約談資料送衛福部和檢方處理。

台中榮總原本給衛福部的報告，都稱「醫療廠商沒有執行手術」也謹對3醫師各予以申誡1次處分，但在新影片流出後，已加嚴處分，同時停止3人的手術業務。台中市衛生局人員上午前往中榮，約談內容以請3名醫師解釋和說明影片內容，但他們3人在上次被約談時都否認由醫材商代為手術。

衛生局表示，對於約談內容還須進一步匯整，除了會呈送衛福部，因案件也已移請台中地檢署偵辦，會與檢方連繫，並把約談內容送交檢察官了解。

對於3名醫師的行為，台中市衛生局表示，目前尚難斷定是否違法，但若有由醫材商代為手術情形，將依違反「醫師法」第28條密醫罪移付刑事偵辦，醫院也會被依違反醫療法62條督導不周予以行政處分。

衛福部長石崇良亦表示，院方第一時間提出報告，「醫療廠商沒有執行手術」，這與後續流出的影片顯然不同，衛福部內部會組成專案小組重新檢視，成員包括衛福部外部委員及專家、台中市衛生局等。

衛生局 手術 醫師

