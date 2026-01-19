防落軌！台鐵斥1.5億建首座「纜繩升降月台門」 高雄車站3月啟用
為防止旅客或物品掉落軌道，台鐵斥資1.5億元在高雄車站第2月台B側組裝全台首座「纜繩升降式月台門」，今年1月已全數組裝完成，預計3月啟用。月台門升降開啟，可承受200公斤電動輪椅以時速6公里衝擊，且不易攀爬，列車進離站時，月台門、列車門會分別開啟，太靠近月台門會出現警示音，台鐵未來將視辦理情況，選擇其他車站續辦。
台鐵首座多車種「鋼纜網式月台門」目前已在高雄車站第2月台B側組裝完成，全長3百公尺約20餘座門柱，總經費近1.5億元，預計3月完工進行測試後正式啟用，該月台門搭配機械扭力、具耐衝擊性，民眾若撞上會反彈，設計上可承受200公斤電動輪椅以時速6公里衝擊，且不易攀爬，鋼纜底部縫隙約13公分，能有效防止孩童、球類等物品穿越。
交通部統計台鐵2022落軌事件有10件、2023年18件、2024年高達39件，但由於台鐵列車種類眾多，月台門裝設比高捷、北捷和高鐵來得晚，而高雄車站月台又因通過車型有14種，台鐵才選擇於此試辦，未來視辦理情況，選擇其他車站續辦。台鐵也強調，另逃生時可解除扭力，單人一隻手就可抬起20公尺跨度的結構。
台鐵表示，月台門是由兩個主立柱、一個平衡立柱、上導槽和鋼纜網組成，採升降開啟，在月台門啟用前，會訂定一套管理機制，包括因應異常、故障或旅客違規等情況，列車進站停妥後，會先打開車門，最後才打開月台門，列車離站時則反過來，先關月台門，再關閉車門，最後啟動駛離，太靠近月台門則會出現警示音。
臉書「高雄好過日」表示，2010年代JR西日本已開始設置月台門，目前東西日本均有案例，也發展出支柱可動式（如成田機場）、支柱固定式（似高雄車站）、橫條式等不同類型；韓國、法國也都有案例；而梅北新站引進複雜的「全罩自由可動月台門」，但台鐵車站因數量龐大且車種複雜，升降月台門是較普及的設計，未來大量採購後成本也會顯著降低。
