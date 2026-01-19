藍委質疑社宅目標縮水 內政部：將務實調整

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「我們會務實檢討社宅目標！」面對藍委張智倫質疑內政部無法達成賴總統所訂的25萬戶社宅目標，內政部長劉世芳如此回應。但張智倫不滿指出，行政院過去已有盤點260處土地，如今又說土地太貴、成效不足，顯得很矛盾。綠委李柏毅另詢問每年包租代管的成長速度，劉世芳回應每年約2萬戶。

興建社宅別再拖延

立法院內政委員會19日邀請內政部長劉世芳等官員專題報告「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」，國民黨立委張智倫質疑，未來當初說未來8年要蓋13萬戶，如今卻只有4萬戶，為何與之前總統賴清德在競選時的承諾相差甚遠？行政院過去也曾盤點260處可興建社宅的地方，如今為何又說土地太貴、成效不足？

劉世芳回應說，賴總統提出社宅進度，是依照前總統蔡英文照顧弱勢、年輕族群的基本方向，但如今行政院提出全面性檢討，希望透過社會住宅、包租代管與租金補貼3種方式，強化對青年與弱勢族群的保障。她也表示，在社宅興建過程，發現需求最大的是都會區的蛋黃區，因此還在與各地方政府協調。

「百萬戶租屋家庭支持的目標完全是話術！」張智倫批評說，政府當初說「興建」社宅而非「興辦」，還將租屋補貼加入增加數字，年輕人的住房需求還要拜託賴總統持續關心，應加速興建社會住宅。但劉世芳反駁說，這並非美化數字，而是務實調整。

包租代管每年2萬戶

民進黨立委李柏毅則詢問目前社宅財務狀況，住都中心董事長花敬群回應說，目前聯貸案興建費用約4005億、實際則有3890億，租金收入的自償率約64%，剩下不足的36%用住宅基金填補。花敬群也說，包租代管與租金補貼較能盡快滿足市場居住需求。

李柏毅另追問包租代管目前的推動成效，劉世芳回應說，目前約有10.4萬戶、113年有8萬多戶、112年則是6萬戶，每年大約都可以成長2萬多戶，且比起興建社宅，包租代管是民間興建的房子，會成長得更快速。

