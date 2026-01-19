比失明恐怖！長輩堅持不看眼科 照護員1句話嚇到她立即去掛號
營養師曾建銘近日在臉書「吃對營養所｜建銘營養師」分享一則社區照護案例。一名87歲的爺爺近兩年來變得沉默寡言，對家人反應冷淡，家屬憂心是否出現失智症狀，加上血糖控制狀況不佳，更讓全家人焦急不已。
8旬爺疑失智沉默寡言…醫發現問題在耳朵
經由ICOPE（長者功能評估）轉介後，醫師卻發現問題並非出在大腦，而是長期耳垢堆積導致聽力受損。清理耳道後，爺爺不僅恢復過去健談的模樣，血糖控制也明顯改善。原因在於，他終於能清楚聽懂醫護人員的衛教說明，正確施打胰島素、調整飲食，照護效果跟著大幅提升。
曾建銘也分享另一起案例，一位阿姨眼睛看不清楚，起初始終不願前往眼科檢查視力，堅稱只是老花。直到照護人員得知她平時熱衷股票投資，便提醒「視力不好，萬一下錯單、買錯股怎麼辦」，阿姨態度立刻轉變，隨即主動掛號檢查。
曾建銘指出，這正是「以人為中心照顧（Person-Centred Care）」的核心精神。相較於單純檢視數據與藥單，真正有效的照護，是理解長輩在乎什麼、重視什麼。教科書教的是看數據，但社區教會他看「人」。
