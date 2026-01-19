國道5件A1死亡事故「4件追撞造成」春節連假期間實施高乘載
國道交通事故中，追撞事故占比偏高，去年12月發生5件A1死亡事故，其中4件肇事型態就屬於追撞，交通部高公局提醒，115年春節連續假期將屆，用路人行駛國道需遵守相關交通規定，另春節連假期間也會實施高乘載管制。
根據最新統計資料顯示，國道交通事故中，追撞事故占比偏高。以2025年12月為例，A1死亡事故共計5件，即有4件肇事型態屬於追撞。
包含12月4日凌晨，國道1號南向170.7公里處發生1部砂石車、1部聯結車及2部小客車追撞事故，造成1人死亡、8人受傷；12月5日傍晚，國道3號北向104公里處，發生1部半聯結車追撞前方4部小客車事故，造成1死7傷。
高公局指出，115年春節連續假期將屆，為確保行車安全，用路人應落實防禦駕駛觀念，行車隨時掌握周遭車況；本次春節連假也將高乘載管制措施，國5北向於初二至初五實施，西部國道北向於初三、初四實施。
另外，高公局也提醒，小型車應盡量避免行駛在兩輛大型車之間；若無法避免，務必留意前後車距，並適時變換車道離開大型車輛；倘因車流密集暫時無法離開時，可先開啟警示燈，提醒後方大型車注意並保持安全距離。
