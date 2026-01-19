蛋糕、手搖、霜淇淋...網友最推十大草莓系美食

誰是草莓界的霸主？

草莓控覺得幸福！隨著冬季的到來，各大餐飲業者紛紛推出顏值爆表的草莓餐點，從街頭小攤到精品甜點店，粉紅風暴席捲全台，不只滿足味蕾，更攻佔手機鏡頭，就是要讓你的視覺與味覺一次療癒。無論是百吃不膩的草莓糖葫蘆、草莓大福，還是話題十足的草莓披薩和草莓火鍋，每一款都自帶高人氣與流量密碼。此外，台灣人最愛的手搖飲自然也不缺席這場粉紅戰局，各家連鎖店強勢祭出多種草莓系飲品，IG上也隨之掀起一股夢幻打卡熱潮。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體 《KEYPO大數據關鍵引擎》 ，調查出最受歡迎的草莓系十大類美食。榜單結果顯示，蛋糕類穩坐前段班第二名，甜點類意外跌出前三，而排名第五的麵包類更以不到兩百筆聲量差距險勝草莓飲品。究竟在這場競爭激烈的草莓爭霸戰中，哪一類食物能突破重圍、拔得頭籌呢？本文一網打盡全台最夯草莓美味。

No.10 披薩

說到草莓相關的食物，多數人腦中浮現的可能是蛋糕、糖葫蘆或各式飲品等，但在台灣餐飲業者的創意巧思下，草莓的魅力早已不再局限於傳統甜點，以草莓入餡的披薩便是其中的代表。連鎖披薩品牌達美樂於去年4月推出「草莓珍珠起司火山披薩」，該款以熱銷口味的「起司火山披薩」為基底，上方豪邁撒滿粉紅系「草莓珍珠」，鹹甜交織的奇妙口感立刻引發網友熱烈討論。此外，必勝客也曾在情人節祭出限定版「草莓麻糬披薩」，香濃芝心起司搭配軟Q的草莓麻糬，顛覆想像的新奇組合吸引許多網友開箱分享，社群上更是掀起一股打卡熱潮。雖然草莓口味的披薩不是網友心中的主流美食，但憑藉其創意與話題性，仍讓它強勢擠進榜單前十名，成為甜點控不可錯過的另類美味。

No.9 餅乾

統一超商、全家便利商店提供

不論是追劇的嘴饞時光，還是午後的充飢小點心，餅乾可說是經典標配之一，其中又以草莓口味為最受歡迎。各大知名食品也紛紛推出草莓系列零嘴，滿足不同口感需求。像是陪伴數代台灣人成長的國民品牌乖乖，一次集結多款草莓口味商品，包括彎的脆果、孔雀捲心餅，甚至連乖乖玉米脆條都換上草莓新裝，讓整個超商的零食櫃都變成一場粉紅派對；國民品牌義美食品的草莓夾心酥、草莓小泡芙也是熱銷多年的常勝軍，口感酥脆、甜而不膩的好滋味讓人一吃就上癮；盛香珍的草莓捲心酥、草莓薄燒同樣是經典代表作，無論單吃或搭配茶飲，都能輕鬆療癒一整天。無論你是草莓控還是零食迷，這些粉嫩酥脆的小點心都能在日常生活中帶來一抹甜蜜，也因此毫無懸念地在草莓系十大類美食奪下第九名。

No.8 蛋塔、派類

翻攝IG／greedybeagle2019

除了餅乾外，塔、派類也是與草莓最合拍的明星品項。酥脆的塔皮、香濃的內餡，再搭上粉嫩草莓，不僅在口感上層次分明，更以粉嫩夢幻的外型牢牢抓住眾人目光，成甜點控必追的高顏值點心。其中，最受矚目的莫過於「貪吃狗甜點」推出的全新品項「草莓千層蛋塔」，在有如花朵造型的千層塔皮上，擠上滿滿的香濃草莓生乳餡，再搭配鮮紅欲滴的草莓切片，每一個角度都宛如藝術品般，既夢幻又誘人。從小巧的個人份蛋塔，到多人分食的草莓派，每一款都能帶來滿滿的幸福感，也讓這類甜點在社群平台上的熱度始終居高不下，拿下本次榜單的第八名，堪稱草莓季裡的必吃美食之一。

No.7 冰品

全家超商提供

雖說冬天不是個適合吃冰的季節，但只要一端出粉嫩夢幻的草莓冰品，多數人還是無法抗拒它的魅力。近日，全家便利商店應景推出的冬日限定「草莓優格霜淇淋」，草莓果香與清爽優格完美融合，再搭配限定粉紅色系餅皮，不僅風味迷人，粉嫩造型也讓人忍不住搶拍打卡；除了超商外，板橋冰品專賣店「這里恬」所推出的草莓雪花冰，也在社群上掀起熱烈討論。在綿密細緻的粉色雪花冰上，堆滿大顆飽滿的新鮮草莓，再擠上療癒又邪惡的香濃奶蓋，高顏值賣相瞬間引發一波IG打卡熱潮。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，本次調查區間的聲量高點落在2025年2月13日，IKEA於草莓季限時推出20元的草莓霜淇淋，吸引大批網友朝聖嚐鮮，創下當日討論度267筆，全年累積聲量為10,997筆，並以380筆之差險勝第八名，可見本次排行競爭相當激烈。

No.6 飲品

翻攝FB／八曜和茶、大茗本位製茶堂、老賴茶棧

隨著天氣轉冷，各大連鎖手搖也宣告一年一度的草莓季正式開打，從經典回歸到話題新品輪番上陣，讓這個冬天多了幾分酸甜浪漫的氣息，也成功掀起網友搶喝、評比的熱潮。 在眾多參戰品牌中，八曜和茶以創意組合搶佔話題焦點，將一整球Häagen-Dazs草莓冰淇淋，直接放進八曜招牌的「極韻白」燕麥奶茶中，冰淇淋的絲滑濃韻，與燕麥奶的濃醇穀香完美交織，口感滑順又層次豐富，成社群上討論度極高的夢幻系代表；堪稱五桐號招牌必喝的「雪絨草莓奶酪」，今年也再度強勢回歸，以滑嫩奶酪為基底，搭配新鮮草莓丁、草莓冰沙，頂層再鋪上綿密的厚奶霜，一次就能嚐到果香、奶香與冰沙多層次的豐富口感；而Mr.WISH的草莓厚奶更是用料不手軟，將大量草莓打成果泥，搭配濃厚奶香，讓人每一口都喝得到果肉。從創意系到濃果系，各家品牌皆以不同風格詮釋草莓飲品的魅力，也讓這股粉紅旋風在冬季飲料市場中成功脫穎而出。

No.5 三明治、麵包

翻攝官網／洪瑞珍三明治

每逢草莓季，這股粉紅浪潮不僅席捲了冰品與飲品界，就連烘焙市場也悄悄換上了夢幻新裝。知名老店「洪瑞珍」延續冬季傳統，推出限定版草莓三明治，以招牌的鬆軟吐司夾入新鮮草莓與細緻奶油，酸中帶甜、口感輕盈，被網友譽為三明治界的天花板，每次開賣總能在社群上掀起一波搶購熱潮；而板橋排隊名店「果汁媽粉條爸」則以豐富多元的草莓甜點聞名，每年草莓季都吸引長長人龍朝聖，從草莓蛋糕、草莓大福、草莓菠蘿到草莓三明治一應俱全。其中，售價僅50元的草莓三明治更是以高CP值與滿滿用料擄獲人心，兩大顆草莓斷面搭配柔軟的三明治吐司，幾乎一上架就被一掃而空，成為店內最夯的秒殺級人氣商品，讓晚來的饕客只能望櫃興嘆，足見其驚人的吸客魅力。

No.4 甜點

《網路溫度計DailyView》

草莓類甜點向來是最受歡迎的人氣代表，從高顏值的草莓鬆餅、小巧精緻的草莓馬卡龍，到酥脆爆漿的草莓泡芙與晶瑩剔透的草莓糖葫蘆等。各式各樣的草莓系美食輪番上陣，不僅滿足味蕾，也成功洗版社群平台，成為拍照打卡的熱門新寵兒。而在眾多草莓甜點之中，板橋傳奇名店「鳥來伯糖葫蘆」可說是最受矚目的話題焦點，這家老字號攤位以40元銅板價的草莓糖葫蘆紅遍網路，除了價格親民外，每串還約有7-8顆新鮮草莓，在普遍昂貴的草莓季中顯得格外佛心，也因此被網友封為「板橋最佛銅板美食」。每逢草莓季開賣，攤位前總是湧現長長人龍，經常呈現出鍋即秒殺的盛況，成草莓甜品最具代表性的排隊名店之一。

No.3 果乾

新鮮草莓固然誘人，但對於講求便利與保存性的消費者而言，草莓果乾同樣是不可或缺的熱門選項。尤其近年主打「原型食物」的凍乾水果逐漸受到關注，輕巧好攜帶、無須冷藏，卻仍保有水果的風味與營養，也讓草莓以不同形式走進日常零食與早餐搭配中。以新鮮草莓製成的凍乾產品，因採急速冷凍的方式乾燥，所以能完整保留草莓原有的色澤、香氣與營養成分，吃起來有如餅乾般的酥脆爽口，深受許多大小朋友的喜愛。無論是直接當作零嘴單吃，還是搭配麥片、飲品一起享用，都能瞬間提升整體視覺與風味層次，粉嫩外型也成為拍照打卡的加分亮點。

此外，相較於保存期限短、稍不注意就容易腐壞的新鮮草莓，凍乾草莓在常溫下即可長時間保存，不僅突破了鮮果易腐壞的限制，大幅減少了食物浪費，輕量化的特性更讓它成為旅行途中、或是居家常備糧食的最佳選擇。兼具美味、營養與便利性的優勢，也讓草莓凍乾在本次榜單中脫穎而出，穩坐第三名的人氣位置。

No.2 蛋糕

統一超商提供

在本次榜單中，草莓蛋糕憑藉經典不敗的組合與高顏值外型，穩坐人氣第二名寶座，無論是生日慶祝、節日聚會，或只是想犒賞自己一份甜蜜，都少不了它的身影。為了搶搭這波草莓熱潮，7-ELEVEN今年以「莓粒Good」為主題，推出一系列草莓季限定商品，橫跨甜點、烘焙、飲品與冰品等多個品項，成功掀起一波粉紅旋風。其中最受矚目的，莫過於陣容堅強的草莓蛋糕系列，像是經典不敗的草莓寶盒、造型吸睛的草莓可可蛋糕杯、蓬鬆柔軟的草莓蛋糕捲，以及季節限定的人氣商品「草莓雙色年輪蛋糕」等，各種粉紅系蛋糕通通都讓網友陷入瘋狂。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，本次調查區間的聲量高點落在2025年12月25日，藝人韓瑜在粉專上發布一則草莓蛋糕的貼文，引發大量網友湧入留言，創下當日1,360筆聲量，再度帶動草莓蛋糕的討論熱度，也顯示其在草莓季中的高話題性與不敗人氣。

No.1 大福

翻攝IG／qiu_guo11

冠軍出爐！在眾多草莓系美食中，本次由草莓系大福以75,376筆聲量奪下人氣第一。Q彈柔軟的麻糬外皮包裹著酸甜多汁的飽滿草莓，再搭配細緻綿密的紅豆內餡，不管視覺還是味覺都極具記憶點，也讓它成為草莓季中最容易掀起排隊人潮的夢幻甜點。放眼台北，大稻埕一帶更可說是草莓大福的一級戰區，像是《路力草莓大福》、《幸福草莓大福》、《滋養和菓子》等多家排隊名店，每到草莓季就湧現常常的人龍，許多饕客不惜提早排隊卡位，只為一嚐草莓大福的療癒美味。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，本次調查區間出現兩個明顯聲量高點，首波高峰落在2025年3月8日，因日本草莓大福「驗出諾羅病毒」，造成百人集體吐瀉，引發民眾恐慌，隨即在網路上掀起熱議；另一波高峰則是出現在2025年12月10日，網友於threads上分享《滋養和菓子》無預警開賣草莓大福，創下超過30萬次瀏覽數，帶動網路聲量高峰。「好羨慕有買到喔」、「這兩天正在想什麼時候有滋養」、「之前聽說早上五點就要排隊了」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年1月13日至2025年1月12日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

