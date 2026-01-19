快訊

台美關稅只需二讀 江啟臣：嚴審關鍵報告扮黑臉增談判底氣

他氣2026年微軟Word「表格空白頁還刪不掉」 內行人曝10秒解決方法

蘆洲葱油餅攤商雙屍案…逆子行凶換掉血衣騎車逃 家中監視器全都錄

今晚起強烈冷氣團南下北東轉雨 周三、周四低溫11度北台全天濕冷

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今晚起強烈冷大陸氣團南下，周三、周四低溫探11度。本報資料照片
今晚起強烈冷大陸氣團南下，周三、周四低溫探11度。本報資料照片

中央氣象署技正謝佩芸上午指出，今天白天天氣溫暖舒適，晚間到明天強烈大陸冷氣團逐漸南下，逐漸降溫轉冷，一直影響到周五，周三及周四各地明顯感覺冷，清晨夜間低溫中部以北只有11、12度，周末之後才會逐漸回溫。下午之後迎風面基隆、北海岸及大台北山區開始有局部短暫雨出現，今晚起到明、後兩天，迎風面降水多，新竹及桃園以北及東北部地區降雨持續。

謝佩芸指出，在台灣北方冷高壓今晚起逐漸開始南下，帶來的冷空氣明天到台灣附近，周三到周五明顯影響台灣。今天白天北台灣高溫有20度以上，中南部25-27度，但今天晚上北部氣溫會開始下降，明天白天北台灣高溫只剩15、１6度，且愈晚愈冷；中部及花蓮明天白天也有轉涼感覺；南部高屏地區受影響時間還沒有那麼快，明天還感受不到受冷空氣影響，但周三各地氣溫明顯下降，北台灣全天相當冷，周三、周四北台灣高溫14度，各地高溫不超過20度。 

謝佩芸指出，這波冷空氣影響最明顯的時候，清晨夜間低溫中部以北只有11、12度，南部也只有13-15度，跟周末到這幾天差異很大。周五白天氣溫稍微回升，但感受還是冷，周六之後氣溫才回升明顯。由於北台灣這段時間會降雨，感受濕冷。

降雨方面，謝佩芸指出，今白天多雲到晴，中午之前天氣穩定，下午之後東北季風增強，迎風面基隆、北海岸及大台北山區開始有局部短暫雨出現。明顯變化是從今晚起到明、後兩天，迎風面降水多，新竹及桃園以北及東北部地區在未來的兩到三天，降雨持續，尤其是大台北山區及基隆、北海岸及東北部可能有局部比較大的雨勢出現，花東也有零星短暫雨，中南部天氣相對穩定，以多雲到晴為主。由於今晚起到周四受強烈冷氣團南下影響，北部、東北部全天濕冷，中南部白天涼但早晚冷。

謝佩芸說，周五水氣稍減少，轉吹東風，西半部及北台灣降雨減少，但花東降雨增加。周六到周日漸轉偏東風，西半部大致多雲到晴，但北海岸、東半部及恆春半島還是會有局部短暫雨。

此外，謝佩芸指出，這段期間高山易結冰，周三到周五清晨，北部、東北部2千公尺以上及中部、東部3千公尺以上高山可能會局部降雪。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

氣溫 高溫

延伸閱讀

明晚起強烈冷氣團南下有感降溫東北部轉雨濕冷 周三到周五清晨最凍

晴暖上看28度高溫 吳德榮：下周濕冷直逼強烈冷氣團 洛鞍颱風加持水氣

關西5.3度 颱風將生成可能路徑曝 吳德榮：下周強烈冷氣團連日濕冷

下波濕冷空氣不排除達強烈冷氣團等級 他指這幾天最凍

相關新聞

今晚起強烈冷氣團南下北東轉雨 周三、周四低溫11度北台全天濕冷

中央氣象署技正謝佩芸上午指出，今天白天天氣溫暖舒適，晚間到明天強烈大陸冷氣團逐漸南下，逐漸降溫轉冷，一直影響到周五，周三...

強烈冷氣團報到今晚北台轉雨 吳德榮：周三周四濕冷低溫8度

冷空氣要來了，北台今晚起轉雨降溫。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（h...

地牛翻身！上午7時48分高雄規模4.3地震 最大震度3級

地牛翻身！上午7時48分高雄那瑪夏區發生規模4.3地震，最大震度高雄、嘉義縣及南投都是3級。

冷氣團濕+冷達標！鄭明典：北部1500公尺以上高山有機會下雪

今晚強烈大陸冷氣團南下，北部和東部轉雨且降溫。這波濕冷中央氣象署預估，周四（22日）及周五清晨北部、東北部2000公尺以...

宜蘭近海發生規模3.9地震 花蓮宜蘭最大震度4級

1月19日上午8時51分，宜蘭縣近海發生規模3.9地震，深度7公里，最大震度為花蓮縣和平與宜蘭縣南澳4級，周遭震度為1級至4級不等。

50歲女吃健康餐盒、規律運動仍嚴重脹氣 醫：腸道恐有「不正常發酵」

一名50歲女性，長期為腹脹所苦，特別是餐後症狀更為明顯，近一年來，便秘問題加重，需要依賴瀉藥才能排便。她自認生活習慣不差...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。