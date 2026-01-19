2月11日至22日 北市計程車實施春節加成照表收費

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

農曆春節即將來臨，因應年前送禮訪友及春假期間走春拜年乘車需求，為鼓勵計程車運將朋友疏運旅客，115年臺北市計程車春節加成運價（每趟加收30元）將自2月11日零時開始，至2月22日24時止，以上車時間為準，共計12天，於臺北市境內上車之乘客請依計費表跳表金額支付車資，計程車駕駛人須使用新式計費表內建功能選取春節加成，如未選取春節加成鍵者，仍應依跳表金額向乘客收費，不得額外加收。

臺北市公運處表示，已印製春節期間計程車運價加成宣導貼紙供駕駛張貼於車內，駕駛可於1月21日起可至本市計程車服務站、警察廣播電臺、交通警察大隊及本市計程車公工會索取；另請民眾搭乘計程車下車前，記得向駕駛索取乘車證明，如遇有未按表收費情形，可記下車號、時間及地點，請撥打1999申訴，經查證屬實可依公路法第77條第1項裁處新臺幣9,000元至9萬元罰緩；公運處與警方亦不定期於計程車排班區進行聯合稽查，倘查有違規情形，將依規裁處。

公共運輸處特別提醒，由於春節拜年、應酬場合較多，民眾可多加利用計程車，以避免酒後駕車發生危險，保障自己及其他用路人安全；另也希望民眾於春節期間搭車時，能夠給予運將朋友打氣鼓勵，讓大家一起過個快樂、平安的歡喜年。

春節

相關新聞

今晚起強烈冷氣團南下北東轉雨 周三、周四低溫11度北台全天濕冷

中央氣象署技正謝佩芸上午指出，今天白天天氣溫暖舒適，晚間到明天強烈大陸冷氣團逐漸南下，逐漸降溫轉冷，一直影響到周五，周三...

強烈冷氣團報到今晚北台轉雨 吳德榮：周三周四濕冷低溫8度

冷空氣要來了，北台今晚起轉雨降溫。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（h...

地牛翻身！上午7時48分高雄規模4.3地震 最大震度3級

地牛翻身！上午7時48分高雄那瑪夏區發生規模4.3地震，最大震度高雄、嘉義縣及南投都是3級。

冷氣團濕+冷達標！鄭明典：北部1500公尺以上高山有機會下雪

今晚強烈大陸冷氣團南下，北部和東部轉雨且降溫。這波濕冷中央氣象署預估，周四（22日）及周五清晨北部、東北部2000公尺以...

宜蘭近海發生規模3.9地震 花蓮宜蘭最大震度4級

1月19日上午8時51分，宜蘭縣近海發生規模3.9地震，深度7公里，最大震度為花蓮縣和平與宜蘭縣南澳4級，周遭震度為1級至4級不等。

國道5件A1死亡事故「4件追撞造成」春節連假期間實施高乘載

國道交通事故中，追撞事故占比偏高，去年12月發生5件A1死亡事故，其中4件肇事型態就屬於追撞，交通部高公局提醒，115年...

