2月11日至22日 北市計程車實施春節加成照表收費

農曆春節即將來臨，因應年前送禮訪友及春假期間走春拜年乘車需求，為鼓勵計程車運將朋友疏運旅客，115年臺北市計程車春節加成運價（每趟加收30元）將自2月11日零時開始，至2月22日24時止，以上車時間為準，共計12天，於臺北市境內上車之乘客請依計費表跳表金額支付車資，計程車駕駛人須使用新式計費表內建功能選取春節加成，如未選取春節加成鍵者，仍應依跳表金額向乘客收費，不得額外加收。

臺北市公運處表示，已印製春節期間計程車運價加成宣導貼紙供駕駛張貼於車內，駕駛可於1月21日起可至本市計程車服務站、警察廣播電臺、交通警察大隊及本市計程車公工會索取；另請民眾搭乘計程車下車前，記得向駕駛索取乘車證明，如遇有未按表收費情形，可記下車號、時間及地點，請撥打1999申訴，經查證屬實可依公路法第77條第1項裁處新臺幣9,000元至9萬元罰緩；公運處與警方亦不定期於計程車排班區進行聯合稽查，倘查有違規情形，將依規裁處。

公共運輸處特別提醒，由於春節拜年、應酬場合較多，民眾可多加利用計程車，以避免酒後駕車發生危險，保障自己及其他用路人安全；另也希望民眾於春節期間搭車時，能夠給予運將朋友打氣鼓勵，讓大家一起過個快樂、平安的歡喜年。