喉嚨藏「小米粒」超臭！醫警告「一半台人中招」 曝1壞習慣養成

不少人曾有過喉嚨卡卡、口中突然飄出異味的經驗，甚至在咳嗽時吐出帶有惡臭的米白色顆粒，卻以為只是感冒沒好。其實，這很可能是「扁桃腺結石」在作怪。耳鼻喉科醫師李晏廷指出，扁桃腺結石屬於扁桃腺慢性發炎的一種表現，與喉嚨內壞菌過多密切相關，驚人的是，約有一半的人都有這個問題，只是多數人自己並未察覺。

李晏廷在臉書發文表示，扁桃腺結石常見症狀包括喉嚨異物感與明顯口臭，但臨床上還有一些較少被聯想到的警訊。他提醒，若出現長期找不到原因的肩頸僵硬痠痛，或心臟瓣膜每隔幾個月會突然抽痛一下，就要提高警覺，這些都可能與扁桃腺長期發炎有關。

從流行病學角度來看，研究顯示亞洲人罹患扁桃腺結石的比例本來就偏高，而李晏廷更直言，台灣的情況可能又更嚴重。他分析，這與部分民眾用藥習慣不佳有關，尤其是抗生素經常未依醫囑完成療程，自行停藥或自行服藥，長期下來容易培養出具抗藥性的壞菌，潛藏在扁桃腺深處反覆引發慢性發炎。

至於改善與預防方式，李晏廷指出，臨床文獻已證實，口內益生菌Streptococcus salivarius K12能有效降低扁桃腺發炎發作的次數。透過建立喉嚨內的好菌環境，可減少產生硫磺顆粒、也就是扁桃腺結石的壞菌活動機會。一般建議連續補充約3個月，效果可維持約6個月的保護期。

不過，李晏廷也強調，若已長期受扁桃腺結石困擾，首要仍應先至耳鼻喉科接受專業評估與正規治療，待發炎狀況控制後，再搭配益生菌作為日常保養，才能降低復發風險。若民眾懷疑自身症狀與扁桃腺結石有關，也可進一步留意相關徵兆，及早就醫釐清原因。