台中榮總醫材商動手術爭議 衛福部長石崇良：成立專案小組嚴查、嚴辦
台中榮總三名醫師遭投訴，放任無醫師資格的醫材商進入手術室動手術。在中榮報告指出，「廠商未執行醫療行為」後，隨即有媒體公開廠商在手術室動刀影片。衛福部長石崇良表示，流出影片確實有廠商直接為病人進行手術，已嚴重違反醫療法規，要求此案移送至檢調，將依「醫師法」第28條密醫罪移付刑事調查。
石崇良指出，院方第一時間提出報告，「醫療廠商沒有執行手術」，這與後續流出的影片顯然不同，衛福部內部會組成專案小組重新檢視，成員包括衛福部外部委員及專家、台中市衛生局等。目前先從中榮案件開始，「嚴查、嚴辦」，首先釐清台中榮總事件，再討論手術室指引等配套。
手術室指引將由衛福部醫事司主導，加入醫管專家、學會的意見，配合實務需要及確保病人安全，預計最慢今年7月前上路實施，往後將會納入醫院評鑑，要求醫院落實。
台中榮總醫師放任無醫師資格醫材商進入手術室事件發生後，衛福部要求院方一周提出報告。中榮上周四提交報告，坦承三名醫師未依規定登記報備，就讓廠商進手術室，各記申誡一次，並表明「廠商未執行醫療行為」，但隨即出現廠商在手術室動刀的影片。
影片曝光後，中榮昨召開緊急院部會議，決議調查期間，三位涉案醫師均停止手術業務，其中兩位科主任醫師免兼主管一職，涉案廠商禁止再進入手術室，靜待司法調查結果，神經醫學中心主任即日起也由業務副院長代理，全力配合衛福部、台中市衛生局及檢調調查。
