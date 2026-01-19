冷氣團濕+冷達標！鄭明典：北部1500公尺以上高山有機會下雪

今晚強烈大陸冷氣團南下，北部和東部轉雨且降溫。這波濕冷中央氣象署預估，周四（22日）及周五清晨北部、東北部2000公尺以上、中部及花蓮3000公尺以上高山有降雪機率。

中央氣象局前局長鄭明典在臉書指出，高山降雪看700百帕。看高山降雪，通常會看850和700百帕的溫度和水氣，這一次北部水氣條件大致符合，氣溫條件700百帕沒問題，850百帕還差一些些。

鄭明典說，如果潮濕層厚，經驗上，3度以下的環境就可能降雪(或雨夾雪)。大致可以預期北部約1500米以上高山有機會降雪。