通勤新選擇！台北到南港不搭捷運 改坐「35元高鐵」8分鐘就到 刷1卡免買票

聯合新聞網／ 綜合報導
高鐵南港站。聯合報系資料照／記者王慧瑛攝影
高鐵南港站。聯合報系資料照／記者王慧瑛攝影

第一次知道原來可以這樣搭！近日有網友分享，自己首次從台北車站搭高鐵前往南港，才發現票價竟然只要35元，車程還不到10分鐘，實際搭起來甚至只要8分鐘，體感更是像5分鐘，速度快得超乎想像，讓她忍不住直呼：「我以前到底為什麼要搭捷運？」，引發大量網友熱議。

該名網友在Threads發文指出，高鐵不僅能直達南港站，不但時間快很多，也不用擔心人擠人或塞車，一路坐著抵達，整體感受與捷運通勤大不相同。貼文曝光後引發熱烈討論，不少人表示早已把這條路線當成「小秘密」，認為票價與捷運相差不大，卻能換來更短的時間與更高的舒適度，CP值相當高。

許多網友也分享自身經驗，指出高鐵自由座在這段短程路線中，通常都有座位可坐，尖峰時段也較少出現人擠人的情況。「跟捷運差5塊，但一定有位置坐，還不用站站停，體驗比捷運好很多」、「我也都這樣搭欸，速度快還不用人擠人」、「這樣cp值爆表，不然捷運站站停，還會人擠人」、「很方便！」。

不過，也有較為理性的聲音提醒，高鐵並非每次都絕對佔優勢，關鍵仍在班次與等待時間。由於高鐵發車間隔較長，若沒掌握好時刻表，候車時間可能抵銷行車速度的優勢；相較之下，捷運班次密集，在某些情況下仍較穩定。也有人認為高鐵不能用TPASS，還是會選擇台鐵。

悠遊聯名卡乘車「搭自由座無須先購票」

旅客持已啟動自動儲值功能之悠遊聯名信用卡（悠遊 Debit 卡、悠遊簽帳金融卡不適用），搭乘自由座可直接感應進站。高鐵公司指出，進站時無須事先購票，只要刷卡即可搭乘自由座車廂，抵達目的地後，出站閘門會依實際搭乘區間，自動扣除自由座全額票價。

若出站時卡片餘額不足以支付應付金額，系統將自動以新台幣500元為單位完成最低加值，補足差額。需注意的是，悠遊聯名卡屬於普通卡，僅適用於全票身分旅客使用。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

