宜蘭近海發生規模3.9地震 花蓮宜蘭最大震度4級

聯合新聞網／ 台北訊
01/19-08:51宜蘭縣近海發生規模3.9有感地震
宜蘭近海規模3.9地震，最大震度4級

2026年1月19日08時51分，宜蘭縣近海發生規模3.9地震，震源深度約7公里，屬於淺層地震。震央位於宜蘭縣政府以南約44.9公里的海域，該地震引發明顯搖晃，周邊多地區有感。

最大震度4級地區:花蓮縣、宜蘭縣

此次地震在花蓮縣和平鄉及宜蘭縣南澳鄉測得最大震度4級。4級震度屬於中等搖晃，部分民眾感受到一定恐懼感，睡眠中者多數會醒來，室內重物可能移動或傾倒。建議當地居民地震發生時，保持冷靜並盡速尋找堅固家具遮蔽，避免靠近窗戶，防止玻璃碎裂造成傷害。

最大震度1級地區:南投縣、新北市

南投縣及新北市部分區域測得微弱搖晃震度1級，人體較少感受到明顯搖晃。此級別主要提醒居民注意災後安全檢查，並保持警覺以應對可能的餘震。

本次地震雖屬中小規模釋放能量，但淺層震源使搖晃明顯有感，提醒民眾在地震發生時，務必遵守「趴下、掩護、穩住」的防震原則，並準備應急物資，防範可能發生的餘震。地震過後，請仔細檢查家中結構及管線，確保安全。

▶看最近地震列表。（此文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

地震 宜蘭

