宜蘭近海發生規模3.9地震 花蓮宜蘭最大震度4級
宜蘭近海規模3.9地震，最大震度4級
2026年1月19日08時51分，宜蘭縣近海發生規模3.9地震，震源深度約7公里，屬於淺層地震。震央位於宜蘭縣政府以南約44.9公里的海域，該地震引發明顯搖晃，周邊多地區有感。
最大震度4級地區:花蓮縣、宜蘭縣
此次地震在花蓮縣和平鄉及宜蘭縣南澳鄉測得最大震度4級。4級震度屬於中等搖晃，部分民眾感受到一定恐懼感，睡眠中者多數會醒來，室內重物可能移動或傾倒。建議當地居民地震發生時，保持冷靜並盡速尋找堅固家具遮蔽，避免靠近窗戶，防止玻璃碎裂造成傷害。
最大震度1級地區:南投縣、新北市
南投縣及新北市部分區域測得微弱搖晃震度1級，人體較少感受到明顯搖晃。此級別主要提醒居民注意災後安全檢查，並保持警覺以應對可能的餘震。
本次地震雖屬中小規模釋放能量，但淺層震源使搖晃明顯有感，提醒民眾在地震發生時，務必遵守「趴下、掩護、穩住」的防震原則，並準備應急物資，防範可能發生的餘震。地震過後，請仔細檢查家中結構及管線，確保安全。
▶看最近地震列表。（此文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言