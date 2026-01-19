北部東部恐長時間濕冷 天氣風險：冷氣團本周、下周及2月持續影響

天氣風險公司天氣分析師薛皓天指出，今天東北季風增強，明天起強烈大陸冷氣團影響，北部及東部轉濕冷。下周二再有一波冷氣團南下，進入2月也會有冷氣團影響台灣，北部、東部將長時間降雨且氣溫偏低，西部地區持續有輻射冷卻帶來明顯溫差，需注意後續預報變化。

薛皓天指出，今日起東北季風南下影響台灣，水氣及雲量增多，上半天北部及東北部大致多雲時陰有短暫陣雨，新竹以南及台東晴到多雲。白天起中北部及東北部稍降溫，高溫約20到22度，中部以南及花東高溫24到27度。

今天晚間起強烈大陸冷氣團南下，底層水氣再增多，北部及東北部降雨較上午明顯，降雨熱區大致為基隆北海岸、新北山區及宜蘭，局部可接近大雨等級。各地低溫逐漸降至20度以下，各地偏涼到冷，中南部受輻射冷卻影響，會有10度以上溫差。

薛皓天指出，周二起至周五清晨受強烈大陸冷氣團影響，南北天氣大不同，北部、東部大致為陰時多雲有短暫陣雨，中部以南維持晴到多雲，周二北部山區及宜蘭局部降雨量可達大雨等級，不過後續兩天水氣逐日減少。

氣溫方面，薛皓天說，各地明顯降溫。中北部及東部高溫約18度以下，中部高溫由22度逐漸降至20度以下，南部由25度逐漸降至20到22度，一天比一天冷。夜間清晨各地都有10到13度低溫，局部地區恐10度以下。北部濕冷溫差不明顯，整日有寒意；中南部受輻射冷卻溫差明顯。中層水氣很多，加上各地山區有5度以下或0度左右低溫，1500公尺以上高山可能會出現路面結冰、冰霰或局部降雪。

薛皓天表示，到了周五高壓中心逐漸由浙江一帶出海，水氣減少，僅迎風面東部或東北部多雲時陰有短暫陣雨，大台北地區逐漸轉多雲時晴天氣，西半部維持晴到多雲，清晨前各地仍有10度左右低溫，白天高溫可稍稍回升1到2度。

薛皓天說，周末迎風面東北部、東部及恆春半島多雲時陰有短暫陣雨，大台北地區及西半部大致晴到多雲，各地白天高溫可再略回升1到2度，夜間清晨因輻射冷卻持續有低溫發生，局部地區低溫約12到15度，西部空曠處可能出現10到13度低溫。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。