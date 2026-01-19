快訊

至少已18死！智利森林大火2萬人急撤 2地區進入「災難狀態」

台股早盤跌逾100點 台積電開盤下跌15元

歐洲反擊川普手段曝！可能首度啟動反脅迫機制 號稱「貿易火箭炮」

聽新聞
0:00 / 0:00

北部東部恐長時間濕冷 天氣風險：冷氣團本周、下周及2月持續影響

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今天晚間起強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部轉雨降溫。本報資料照片
今天晚間起強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部轉雨降溫。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師薛皓天指出，今天東北季風增強，明天起強烈大陸冷氣團影響，北部及東部轉濕冷。下周二再有一波冷氣團南下，進入2月也會有冷氣團影響台灣，北部、東部將長時間降雨且氣溫偏低，西部地區持續有輻射冷卻帶來明顯溫差，需注意後續預報變化。

薛皓天指出，今日起東北季風南下影響台灣，水氣及雲量增多，上半天北部及東北部大致多雲時陰有短暫陣雨，新竹以南及台東晴到多雲。白天起中北部及東北部稍降溫，高溫約20到22度，中部以南及花東高溫24到27度。

今天晚間起強烈大陸冷氣團南下，底層水氣再增多，北部及東北部降雨較上午明顯，降雨熱區大致為基隆北海岸、新北山區及宜蘭，局部可接近大雨等級。各地低溫逐漸降至20度以下，各地偏涼到冷，中南部受輻射冷卻影響，會有10度以上溫差。

薛皓天指出，周二起至周五清晨受強烈大陸冷氣團影響，南北天氣大不同，北部、東部大致為陰時多雲有短暫陣雨，中部以南維持晴到多雲，周二北部山區及宜蘭局部降雨量可達大雨等級，不過後續兩天水氣逐日減少。

氣溫方面，薛皓天說，各地明顯降溫。中北部及東部高溫約18度以下，中部高溫由22度逐漸降至20度以下，南部由25度逐漸降至20到22度，一天比一天冷。夜間清晨各地都有10到13度低溫，局部地區恐10度以下。北部濕冷溫差不明顯，整日有寒意；中南部受輻射冷卻溫差明顯。中層水氣很多，加上各地山區有5度以下或0度左右低溫，1500公尺以上高山可能會出現路面結冰、冰霰或局部降雪。

薛皓天表示，到了周五高壓中心逐漸由浙江一帶出海，水氣減少，僅迎風面東部或東北部多雲時陰有短暫陣雨，大台北地區逐漸轉多雲時晴天氣，西半部維持晴到多雲，清晨前各地仍有10度左右低溫，白天高溫可稍稍回升1到2度。

薛皓天說，周末迎風面東北部、東部及恆春半島多雲時陰有短暫陣雨，大台北地區及西半部大致晴到多雲，各地白天高溫可再略回升1到2度，夜間清晨因輻射冷卻持續有低溫發生，局部地區低溫約12到15度，西部空曠處可能出現10到13度低溫。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

冷氣團 低溫 高溫

延伸閱讀

明天北東慎防大雨 強烈大陸冷氣團再次來襲「最冷時間點曝光」

洛鞍颱風轉圈徘徊 強烈冷氣團下周到…高山這時有望追雪

周末前各地回溫 下周再有冷氣團南下「低溫10度以下」

今年首颱「洛鞍」最快明凌晨生成 下周再有冷氣團降溫有感

相關新聞

強烈冷氣團報到今晚北台轉雨 吳德榮：周三周四濕冷低溫8度

冷空氣要來了，北台今晚起轉雨降溫。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（h...

地牛翻身！上午7時48分高雄規模4.3地震 最大震度3級

地牛翻身！上午7時48分高雄那瑪夏區發生規模4.3地震，最大震度高雄、嘉義縣及南投都是3級。

宜蘭近海發生規模3.9地震 花蓮宜蘭最大震度4級

1月19日上午8時51分，宜蘭縣近海發生規模3.9地震，深度7公里，最大震度為花蓮縣和平與宜蘭縣南澳4級，周遭震度為1級至4級不等。

冷氣團濕+冷達標！鄭明典：北部1500公尺以上高山有機會下雪

今晚強烈大陸冷氣團南下，北部和東部轉雨且降溫。這波濕冷中央氣象署預估，周四（22日）及周五清晨北部、東北部2000公尺以...

北部東部恐長時間濕冷 天氣風險：冷氣團本周、下周及2月持續影響

天氣風險公司天氣分析師薛皓天指出，今天東北季風增強，明天起強烈大陸冷氣團影響，北部及東部轉濕冷。下周二再有一波冷氣團南下...

高雄那瑪夏發生規模4.3淺層有感地震

01/19上午7時48分，高雄市那瑪夏區發生芮氏規模4.3地震，震源深度5公里，最大震度3級，影響高雄、嘉義及南投部分地區。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。