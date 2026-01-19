地牛翻身！上午7時48分高雄規模4.3地震 最大震度3級

地牛翻身！上午7時48分高雄那瑪夏區發生規模4.3地震，最大震度高雄、嘉義縣及南投都是3級。

中央氣象署指出，地震深度只有5公里，最大震度除了高雄、嘉義及南投都是3級，雲林、台南2級，台東、嘉義市、花蓮、彰化及台中都是1級。