地牛翻身！上午7時48分高雄規模4.3地震 最大震度3級

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
地牛翻身！上午7時48分高雄發生規模4.3地震 。圖／中央氣象署提供
地牛翻身！上午7時48分高雄那瑪夏區發生規模4.3地震，最大震度高雄、嘉義縣及南投都是3級。

中央氣象署指出，地震深度只有5公里，最大震度除了高雄、嘉義及南投都是3級，雲林、台南2級，台東、嘉義市、花蓮、彰化及台中都是1級。

