高雄那瑪夏發生規模4.3淺層有感地震

聯合新聞網／ 台北訊
中央氣象署於2026年1月19日07時48分26秒監測到一場規模4.3的淺層地震，震源深度約5公里，震央位於高雄市那瑪夏區，距離高雄市政府東北方約94公里。此地震屬於淺層地震，因震源較靠近地表，故為此次地震的搖晃感較為明顯。

最大震度3級地區:高雄市、嘉義縣、南投縣

此次地震高雄市桃源區、嘉義縣阿里山鄉、南投縣玉山最大震度達3級。3級震度表示幾乎所有人都可感受到搖晃，室內碗盤、門窗會有晃動聲響，房屋結構亦會有明顯震動，靜止車輛也有明顯搖晃。建議民眾在震後注意物品固定避免傢俱傾倒，並檢視建築物及管線安全狀況。如從事戶外活動，需戒慎觀察落石或山崩風險，並避免在不穩定地形停留。

最大震度2級地區:雲林縣、臺南市

雲林縣及臺南市地區感受到2級搖晃，表示多數人可感覺地震，電燈及吊掛物會輕微搖動。此震度下民眾不必過於緊張，務必保持冷靜並確保身旁環境安全。

最大震度1級地區:臺東縣、嘉義市、花蓮縣、彰化縣、臺中市

部分較遠地區包括臺東縣、嘉義市、花蓮縣、彰化縣與臺中市感受到微弱搖晃，屬於1級震度，只有靜止時較敏感者可察覺。

此次地震屬於規模中等的淺層地震，對區域公共安全尚未構成嚴重威脅，仍建議各地民眾平時注意防震準備，遵守地震時「趴下、掩護、穩住」的原則，並於震後檢視周遭環境安全，確保自身及家人安全。

