快訊

投書／關稅談判東亞賽場 台灣被「川普翔平」擊出滿貫全壘打

西班牙2列高鐵脫軌相撞已知10死百人傷 乘客：撞擊感覺像地震

聽新聞
0:00 / 0:00

冬衣不能收 粉專：一路涼冷到1月底

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
晚起強烈大陸冷氣團南下，北東迎風面轉雨。聯合報系資料照
晚起強烈大陸冷氣團南下，北東迎風面轉雨。聯合報系資料照

冬衣還不能收，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，一路涼冷到1月底。

「林老師氣象站」指出，今日起受東北季風增強影響，台灣各地氣溫早晚轉涼，白天仍屬溫暖舒適，最低溫在攝氏15至17度之間；晚間起，強烈大陸冷氣團開始南下，尤其是北部及東北部地區的最低溫將進一步再下降個1至2度，沿海、空曠及近山區低溫還會更低一些，請加強注意保暖、防寒。

「林老師氣象站」指出，隨後至月底期間，前後分別受強烈大陸冷氣團及東北季風等天氣系統影響，氣溫表現均明顯低於氣候平均值，一路涼冷到月底。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

冷氣團 低溫 東北季風

延伸閱讀

明天北東慎防大雨 強烈大陸冷氣團再次來襲「最冷時間點曝光」

明晚起強烈冷氣團南下有感降溫東北部轉雨濕冷 周三到周五清晨最凍

洛鞍颱風在海上打轉 下周三遇強烈東北季風壓制後將消散

下周強冷空氣3階段升級 最冷時間點曝 恐增強為寒流

相關新聞

強烈冷氣團報到今晚北台轉雨 吳德榮：周三周四濕冷低溫8度

冷空氣要來了，北台今晚起轉雨降溫。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（h...

淡江大橋追夕照 「幸福公鹿」指路

淡江大橋將於5月12日通車，為不遮擋著名淡水夕陽，採單塔不對稱斜張橋的設計，讓橋梁與夕陽完美融合。交通部公路局公布12處...

中榮代刀案新懲處 3醫師禁開刀

台中榮總爆出無醫師資格的醫材廠商疑進入開刀房執行手術，被指控的三名醫師原各記申誡一次，但因有新影片流出，涉案程度升高，台...

明天北東慎防大雨 強烈大陸冷氣團再次來襲「最冷時間點曝光」

明天東北季風增強，北東降雨機率增加，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明晚起另波強烈大陸冷氣團南下，並持續影響到周五，迎風面降...

18歲沒三高病史！他夜衝陽明山突感巨石壓胸 臉色慘白確診心肌梗塞

有18歲少年載著心儀對象夜衝陽明山看夜景，沒想到卻突發胸口悶痛，有如巨石壓頂，一路硬撐到下山走進早餐店，就醫竟確診急性心...

宜蘭近海規模4.9極淺層地震 氣象署：宜花、雙北均搖晃2至3秒

中央氣象署發布第115007號地震報告，宜蘭近海今下午4時47分發生規模4.9地震，地震深度5.9公里，屬極淺層地震，最...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。