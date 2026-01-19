冬衣不能收 粉專：一路涼冷到1月底

冬衣還不能收，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，一路涼冷到1月底。

「林老師氣象站」指出，今日起受東北季風增強影響，台灣各地氣溫早晚轉涼，白天仍屬溫暖舒適，最低溫在攝氏15至17度之間；晚間起，強烈大陸冷氣團開始南下，尤其是北部及東北部地區的最低溫將進一步再下降個1至2度，沿海、空曠及近山區低溫還會更低一些，請加強注意保暖、防寒。

「林老師氣象站」指出，隨後至月底期間，前後分別受強烈大陸冷氣團及東北季風等天氣系統影響，氣溫表現均明顯低於氣候平均值，一路涼冷到月底。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。