快訊

投書／關稅談判東亞賽場 台灣被「川普翔平」擊出滿貫全壘打

西班牙2列高鐵脫軌相撞已知10死百人傷 乘客：撞擊感覺像地震

聽新聞
0:00 / 0:00

強烈冷氣團報到今晚北台轉雨 吳德榮：周三周四濕冷低溫8度

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
強烈大陸冷氣團南下，明起各地明顯降溫，北台灣下午起雲量增多，晚間轉有雨。本報資料照片
強烈大陸冷氣團南下，明起各地明顯降溫，北台灣下午起雲量增多，晚間轉有雨。本報資料照片

冷空氣要來了，北台今晚起轉雨降溫。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日多雲時晴，白天北舒適中南微熱、早晚涼。北台灣下午起雲量增多、晚轉有雨。

今各地區氣溫如下：北部15至22度、中部12至29度、南部12至30度及東部12至27度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明(20)日強冷空氣南下氣溫驟降，北台愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨。周三至周五強冷空氣盤據，周三、周四北台濕冷，北部、東半部有局部雨；周五北台逐漸轉乾，東半部仍有局部短暫雨；三天中南部多雲時晴，白天涼、早晚偏冷。

歐洲模式最新模擬，吳德榮說，這波冷空氣仍以符合「強烈大陸冷氣團」(台北測站≦12度)的機率為最高，本島平地最低氣溫約能降至8度左右。未達「寒流」，低溫也遠不如上波，但由於「濕冷」，感覺還是很冷。周三、周四3000公尺以上高山(合歡、雪山等)有降雪機率；2000公尺左右(太平山)處在臨界條件，固態降水(冰霰、霧淞)機率高，飄雪仍可期待。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周六至下周二(24至27日)天氣好轉，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率；冷空氣逐日減弱，氣溫漸升，白天轉溫暖舒適，夜間「輻射冷卻」作用、早晚偏冷，日夜溫差大。下周三(28日)另一波冷空氣南下，強度一般，北台轉雨降溫，但模式還在調整，需持續觀察。

吳德榮也說，最新(19日2時)氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱「洛鞍」，在菲律賓東方海面大迴轉，並有逐漸消散的趨勢，對台無影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮 氣溫 氣象署

延伸閱讀

晴暖好天氣要掰了 吳德榮：下周二愈晚愈濕冷 探8度低溫至少凍4天

晴暖上看28度高溫 吳德榮：下周濕冷直逼強烈冷氣團 洛鞍颱風加持水氣

關西5.3度 颱風將生成可能路徑曝 吳德榮：下周強烈冷氣團連日濕冷

明起白天暖如春早晚冷如冬 吳德榮揭熱帶擾動成颱機率

相關新聞

強烈冷氣團報到今晚北台轉雨 吳德榮：周三周四濕冷低溫8度

冷空氣要來了，北台今晚起轉雨降溫。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（h...

淡江大橋追夕照 「幸福公鹿」指路

淡江大橋將於5月12日通車，為不遮擋著名淡水夕陽，採單塔不對稱斜張橋的設計，讓橋梁與夕陽完美融合。交通部公路局公布12處...

中榮代刀案新懲處 3醫師禁開刀

台中榮總爆出無醫師資格的醫材廠商疑進入開刀房執行手術，被指控的三名醫師原各記申誡一次，但因有新影片流出，涉案程度升高，台...

明天北東慎防大雨 強烈大陸冷氣團再次來襲「最冷時間點曝光」

明天東北季風增強，北東降雨機率增加，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明晚起另波強烈大陸冷氣團南下，並持續影響到周五，迎風面降...

18歲沒三高病史！他夜衝陽明山突感巨石壓胸 臉色慘白確診心肌梗塞

有18歲少年載著心儀對象夜衝陽明山看夜景，沒想到卻突發胸口悶痛，有如巨石壓頂，一路硬撐到下山走進早餐店，就醫竟確診急性心...

宜蘭近海規模4.9極淺層地震 氣象署：宜花、雙北均搖晃2至3秒

中央氣象署發布第115007號地震報告，宜蘭近海今下午4時47分發生規模4.9地震，地震深度5.9公里，屬極淺層地震，最...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。