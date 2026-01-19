強烈冷氣團報到今晚北台轉雨 吳德榮：周三周四濕冷低溫8度

冷空氣要來了，北台今晚起轉雨降溫。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日多雲時晴，白天北舒適中南微熱、早晚涼。北台灣下午起雲量增多、晚轉有雨。

今各地區氣溫如下：北部15至22度、中部12至29度、南部12至30度及東部12至27度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明(20)日強冷空氣南下氣溫驟降，北台愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨。周三至周五強冷空氣盤據，周三、周四北台濕冷，北部、東半部有局部雨；周五北台逐漸轉乾，東半部仍有局部短暫雨；三天中南部多雲時晴，白天涼、早晚偏冷。

歐洲模式最新模擬，吳德榮說，這波冷空氣仍以符合「強烈大陸冷氣團」(台北測站≦12度)的機率為最高，本島平地最低氣溫約能降至8度左右。未達「寒流」，低溫也遠不如上波，但由於「濕冷」，感覺還是很冷。周三、周四3000公尺以上高山(合歡、雪山等)有降雪機率；2000公尺左右(太平山)處在臨界條件，固態降水(冰霰、霧淞)機率高，飄雪仍可期待。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周六至下周二(24至27日)天氣好轉，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率；冷空氣逐日減弱，氣溫漸升，白天轉溫暖舒適，夜間「輻射冷卻」作用、早晚偏冷，日夜溫差大。下周三(28日)另一波冷空氣南下，強度一般，北台轉雨降溫，但模式還在調整，需持續觀察。

吳德榮也說，最新(19日2時)氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱「洛鞍」，在菲律賓東方海面大迴轉，並有逐漸消散的趨勢，對台無影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。