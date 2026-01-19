聽新聞
學者：微電二輪車防災 睡覺前不充電

聯合報／ 記者林宛諭劉明岩／彰化報導

微型電動二輪車起火事件近年頻傳，不少火警更演變成住宅或工廠大火，造成生命與財產損失。學者與消防單位提醒，電池改裝、充電環境不當及老舊電線，都是引發火災的重要風險。

大葉大學環境與安全工程系主任周中祺指出，部分二輪電動車防護機制較薄弱，電池過充、掉落撞擊或受損，都可能引發熱失控起火。

他強調，充電時電壓必須穩定，避免在潮溼或高溫環境充電；老公寓或老舊透天厝應定期檢測並汰換線路，充電最好使用分流、獨立配電盤並設有過載保護。若出現跳電或異常電流聲，應立即請專業人員檢查，避免整夜充電，「最好睡覺前不要充電」，住宅加裝火災警報器也能有效防止災害擴大。

大葉大學機械與自動化工程系助理教授詹謹聰表示，原廠電池多經安全測試，具備充飽自動斷電等保護機制，部分使用者為求速度而改裝電池、控制器，或使用便宜劣質電池，都可能增加短路風險。低價電池往往未經測試，使用一段時間後老化，過充時恐無法有效斷電；若提高電池容量卻未更換耐熱電線，也可能引發火警。

警方與監理單位已將違規改裝列為重點取締項目，縣警局近3年來，取締未經審驗合格48件、擅自變更電子控制裝置達810件，依規定，微型電動二輪車違法改裝上路最高可罰5400元。

警方指出，改裝金額從數千至數萬元不等，不僅提高故障率，更可能釀成火燒車事故。律師洪志賢提醒，改裝車輛引發火警致人傷亡或財損，車主、使用者及協助改裝業者，皆可能涉及刑法失火罪並負民事賠償責任。

