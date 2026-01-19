聽新聞
賴總統籲愛護汪喵

聯合報／ 文／黃婉婷
記者曾原信／攝影
記者曾原信／攝影

賴清德總統昨天出席「二○二六信賴汪汪喵喵嘉年華會」指出，至去年底，全台飼養的狗貓超過三百四十萬隻，已超過十四歲以下小孩人數，狗貓愈養愈多，小孩愈生愈少，呼籲各方共同維護生命，愛護、保護動物

