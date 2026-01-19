聽新聞
土豆鳥愛雲林 1農田發現500隻

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
小辮鴴是冬候鳥，叫聲像貓叫聲，不怕人又不會亂飛，很親民很漂亮，是很適合觀賞的鳥種，常在土豆田翻耕後的水田中覓食又名「土豆鳥」。圖／雲林野鳥學會理事吳崇漢提供
小辮鴴是冬候鳥，叫聲像貓叫聲，不怕人又不會亂飛，很親民很漂亮，是很適合觀賞的鳥種，常在土豆田翻耕後的水田中覓食又名「土豆鳥」。圖／雲林野鳥學會理事吳崇漢提供

中部平原農耕區是冬候鳥「小辮鴴」主要度冬地，尤其愛在花生田覓食被稱為「土豆鳥」。農業部生物多樣性研究所結合雲林縣野鳥學會推動「小辮鴴普查」，今年參加的鳥友志工人數創新高，昨完成統計1萬4652隻比去年略減，可能與棲息習性有關。

初步統計全國共有1萬4652隻，雲林1萬2351隻，占總數近9成，彰化1752隻、台中409隻、嘉義51隻、花蓮38隻。

今年觀測總數與去年相比略少1377隻，雲林野鳥學會理事吳崇漢分析說，土豆鳥喜愛棲息隱密田野，所以常會有觀測不到之處，鳥調只是個參數，主要為掌握小辮鴴來台的情況，因此今年統計數量略減，不代表總體鳥數減少，屬合理誤差範圍。

小辮鴴主要分布歐亞大陸及北非，每年10月底至隔年2月群飛到台灣度冬，中部農耕區為主要棲地，期間恰逢雲林花生產季，不少農田採收後引水灌溉為水田，成為覓食天堂，因此被稱為「土豆鳥」，因為叫聲與貓叫聲雷同，也稱「田貓仔」。

小辮鴴普查由雲林野鳥學會發起，2012年特生中心加入合辦，今年普查第18年，昨200多名鳥友、志工在雲林、彰化、宜蘭、台中、嘉義、花蓮、台東等7縣市觀測並計算鳥數，下午聚集水林誠正國小通報統計。來自彰化的鳥友說，依小辮鴴可能出現的路徑和棲地追縱，在雲林1處農田意外發現500多隻，靜靜地觀賞驚豔不已；雲林的孩童也說，發現小辮鴴像抽中獎品般喜悅，一一細數記錄。

野鳥學會理事長蔡中文說，可到元長、虎尾、土庫等地賞鳥，切記勿驚動牠們。

