淡江大橋追夕照 幸福公鹿指路

淡江大橋將於5月12日通車，為不遮擋著名淡水夕陽，採單塔不對稱斜張橋的設計，讓橋梁與夕陽完美融合。交通部公路局公布12處夕照絕美熱門打卡點，另評估在夕陽最佳觀賞點的主橋塔旁，南下人行道設置「幸福公鹿」打卡點。

公路局說，拍攝最美夕照的時間點，是夏至時分，夕陽會剛好落在主橋塔之間，畫面宛如天然的光影藝術，讓淡水黃昏更加耐人尋味。

國際知名建築師札哈·哈蒂（Zaha Hadid）在設計淡江大橋時，就考慮到不能遮擋著名淡水夕陽，所以採單塔不對稱斜張橋設計，將橋塔偏向淡水側，太陽落在主橋塔後方，形成「夕陽之冠」的壯麗景象，讓橋梁能與夕陽完美融合，展現出詩意的「黃金海岸」美景。

公路局公布12處淡江大橋絕美夕照打卡點，包含近關渡大橋自行車引道出入口的虹橋廣場、近龍形渡船頭的觀景平台、近龍米路二段與觀音路口的石頭廣場、近關渡碼頭的關渡自行車道。

另還有近捷運竹園站的關渡自行車道、中正東路二段與登輝大道的台綜院前、八里渡船頭、英商嘉士洋行倉庫、挖仔尾溼地、淡水渡船頭、漁人碼頭、觀音山硬漢嶺等。

公路局指出，淡江大橋外側車道規畫人行及自行車道，讓民眾能在橋上悠閒漫步、騎乘單車，淡水往八里方向的南下人行道視野遼闊，可一覽無遺地觀賞淡水夕陽，最佳觀賞位置則位於主橋塔旁。