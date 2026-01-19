聽新聞
0:00 / 0:00

捐款私校盼全額抵稅 教部續爭取

聯合報／ 記者林銘翰李成蔭黃婉婷許維寧／台北報導

少子女化現象成為國安危機，我國去年新生兒人數再創新低，未來恐有四十所私立大專面臨退場危機。為了落實公私立學校抵稅額衡平，行政院及朝野立委接連提案修法，明定透過興學基金會捐款私立學校，可「全數」作為列舉扣除額或列為費用或損失。

立法院教育及文化委員會召委、民眾黨立委劉書彬說，捐款私校全數抵稅需從長計議。

國民黨立委柯志恩說，應該修法將捐款全數作為列舉扣除額、列為費用或損失，並且將興學基金會的「監督」納入授權訂定辦法之事項，以強化其財務監管功能。

民進黨立委范雲則說，當前私立大學財務監管狀況南轅北轍，甚至屢見財務遭掏空等弊端，如果要修法開放抵稅，必須確保監管機制完備、財務真正用在教育，避免淪為不良企業避稅或洗錢巧門。

教育部表示，已提出私立學校法第六十二條修正草案，前年五月經行政院決議通過並送立法院審議，且研議相關配套措施，兼顧捐款監督機制並提高捐款彈性及意願，教育部將持續與立法院溝通，盡速完成修法。

延伸閱讀

Team Taiwan尚勇春聯發放 立委林宜瑾服務處爆人潮

盧秀燕宣布公立國中小免費午餐 全國私中聯盟：別「丟包」私校生

114大學註冊率…為何一些私校亮眼？專家：學生選校更在意這一點

人力銀行評比「大學品牌力」 東海大學建築與設計奪私校第一

相關新聞

明天北東慎防大雨 強烈大陸冷氣團再次來襲「最冷時間點曝光」

明天東北季風增強，北東降雨機率增加，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明晚起另波強烈大陸冷氣團南下，並持續影響到周五，迎風面降...

花蓮卓溪鄉地震規模3.9！最大震度3級 4縣市有感

1月18日晚間花蓮卓溪鄉發生芮氏規模3.9地震，最大震度3級，深度約12.8公里，屬極淺層地震。多縣市感受搖晃，提醒民眾注意防震安全。

18歲沒三高病史！他夜衝陽明山突感巨石壓胸 臉色慘白確診心肌梗塞

有18歲少年載著心儀對象夜衝陽明山看夜景，沒想到卻突發胸口悶痛，有如巨石壓頂，一路硬撐到下山走進早餐店，就醫竟確診急性心...

宜蘭近海規模4.9極淺層地震 氣象署：宜花、雙北均搖晃2至3秒

中央氣象署發布第115007號地震報告，宜蘭近海今下午4時47分發生規模4.9地震，地震深度5.9公里，屬極淺層地震，最...

學者：微電二輪車防災 睡覺前不充電

微型電動二輪車起火事件近年頻傳，不少火警更演變成住宅或工廠大火，造成生命與財產損失。學者與消防單位提醒，電池改裝、充電環...

學測英寫養寵物 分析少子化時事

英文老師認為今年學測英文詞彙題很會「誘答」，文意選填則對學生友善。作文題配合時事請考生寫養寵物的風氣，考驗描寫能力。補教...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。