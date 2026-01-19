聽新聞
0:00 / 0:00

走讀清邁 田園瑜伽

聯合報／ 本報訊

有行旅「清邁 微風中的美麗與藝術」由三位長年活躍於清邁的文化導覽者領路，走訪電影「泰囧」祕境湄康蓬山村，手作雨樹市集，探訪聚落工坊。四季飯店二連泊，住進湄林谷地稻田中；融合殖民建築與現代設計的精品旅宿安納塔拉三連泊，體驗泰北獨特的「頌缽瑜伽」或「田園瑜伽」，另外走訪蔣勳旅居清邁屢訪的無夢寺。

二月廿七日至三月四日，六天五夜旅程一對一說明會，報名請洽：02-8643-3905、8643-3543，或瀏覽官網

延伸閱讀

雲林「工藝之都」開課雕花到剪粘 大師講堂走讀歷史收穫滿滿

為生產做準備！愛雅挺8個月孕肚開始練瑜伽調劑身心

跟著水圳遊學迎新年 小台江親師生徒步16公里探索嘉南平原

永續教育扎根社區 淡水國小學童走讀馬偕故事

相關新聞

明天北東慎防大雨 強烈大陸冷氣團再次來襲「最冷時間點曝光」

明天東北季風增強，北東降雨機率增加，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明晚起另波強烈大陸冷氣團南下，並持續影響到周五，迎風面降...

花蓮卓溪鄉地震規模3.9！最大震度3級 4縣市有感

1月18日晚間花蓮卓溪鄉發生芮氏規模3.9地震，最大震度3級，深度約12.8公里，屬極淺層地震。多縣市感受搖晃，提醒民眾注意防震安全。

18歲沒三高病史！他夜衝陽明山突感巨石壓胸 臉色慘白確診心肌梗塞

有18歲少年載著心儀對象夜衝陽明山看夜景，沒想到卻突發胸口悶痛，有如巨石壓頂，一路硬撐到下山走進早餐店，就醫竟確診急性心...

宜蘭近海規模4.9極淺層地震 氣象署：宜花、雙北均搖晃2至3秒

中央氣象署發布第115007號地震報告，宜蘭近海今下午4時47分發生規模4.9地震，地震深度5.9公里，屬極淺層地震，最...

微型電動二輪車 改裝劣質電池釀火災

微型電動二輪車不用考照及繳稅費，使用愈來愈普遍，彰化縣目前即有3萬多輛，但引發甚多火災更不容忽視，彰化縣消防局指出，縣內...

學測國寫出題創新 「愛的迫降」談臉與共情

一一五學測國寫情意題作文以「隔在我們之間的種種」為題，台北市教師解題團指出，考生想在情意題中脫穎而出，需表現出人我互動中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。