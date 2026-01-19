學測英寫養寵物 分析少子化時事

英文老師認為今年學測英文詞彙題很會「誘答」，文意選填則對學生友善。作文題配合時事請考生寫養寵物的風氣，考驗描寫能力。補教估五標與去年接近，頂標為十三級分、前標為十一級分、均標為八級分、後標為五級分、底標為四級分，僅後標與底標提升一級分。

英文老師Penny指出，今年第一大題詞彙題中，大考中心在出題時很會「誘答」，第九題很多學生可能會秒選「struggle」，但答案是「elbow」，若要用struggle，應把挖空後面的「the way」去掉才較為合理。至於第十題的答案「grave」，除了墳墓的意思外也有形容詞的用法，表達「沉重」的感覺。

成功高中教師陳國泰談到，今年文意選填沒有刁難學生，十個選項中動詞、形容詞等分配平均，對學生非常友善；篇章結構多只要靠前後文語意找出關鍵詞就能作答。

成淵高中教師李宜樺指出，第四十一題考材質演變，若考生事前曾刷大考考題，就會發現曾考過相似題型；今年混合題只要看懂六個商家要陳述的理念即可，第五十題則是考片語one of a kind，也曾見於近年模擬考，考生可說「賺到」。

作文談養寵物的風氣，並給予考生三張圖片，建國高中教師劉家慧表示，考生想得高分需利用圖片線索，寫傳統家庭是父母餵養小孩，而年輕家庭可能更傾向一起養寵物。第二段建議考生論述生活中的觀察，說明原因時，能嘗試論述現代社會生兒育女成本增加，而寵物給予的回饋感可能更單純，影響層面則可討論幼年人口減少下的社會高齡化現象。

英文老師Fran指出，題目考驗描寫能力，並延伸議論技巧，必須在文章中呈現自己的深度看法，而非只是表面陳述。

方姓考生指出，寫作時除了基本句型、單字要用對，還要把想法整理好，兩段之間也要有連貫，等於是在用英文表達對生活議題的看法，沒準備的會有點吃力。