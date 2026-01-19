聽新聞
學測國寫出題創新 「愛的迫降」談臉與共情

聯合報／ 本報記者／連線報導
大學學測第二天，學生抓緊考試前時間，加強重點複習。今為學測最後一日。記者曾原信／攝影
大學學測第二天，學生抓緊考試前時間，加強重點複習。今為學測最後一日。記者曾原信／攝影

一一五學測國寫情意題作文以「隔在我們之間的種種」為題，台北市教師解題團指出，考生想在情意題中脫穎而出，需表現出人我互動中近一步的思考、理解、同理對方立場，寫出轉折，加深感受隔閡後的體悟並反思成長；知性題則需進行人文關懷思考，展現思辯層次境界，才有望出眾。

知性題以韓劇「愛的迫降」，女主角不願吃同行的小豬，卻接受吃河中的魚，在於動物的眼神能喚起人類共感，人類也因此容易偏心「有臉的動物」。第一小題問女主角行為原因，第二小題則指出，人可能藉由「無臉」逃避關懷與責任，或回應「臉」的召喚挺身承擔責任，要求考生舉出事例，表達看法與省思。

建國中學教師盧宜安表示，第一題不難書寫；第二小題則考核議題思辨能力、重視舉例，但無論例子為何，不能僅停留於表象，而是要詳述心理並就逃避或承擔提出反思，才能讓文章更上一層樓。如考生可思考，逃避是否能換取心安？承擔是基於善意，或僅是被表象引導後誘發，考生需進行人文關懷思考，展現思辯層次的境界。

非選擇題第二題引用繪本作家幾米圖片，呈現親子間的微妙隔閡，但相處時話語卻常與心意相反而產生誤解，要求以「隔在我們之間的種種」為題撰文。

國文老師葉常泓表示，圖片能看到兩個啟示，語言能溝通但也可能產生隔閡；再者，第一張圖是大人在下承重，承受小孩的愛與期望，第二張則是小孩在下，顯示因溝通不良產生隔閡，就是由小孩承受大人的誤解。

葉常泓也說，題目稱「種種」意謂隔閡原因可以不只一種，如雙方性情、價值觀、認同的體制不同。段落安排上，以五段式結構來說，段二可寫溝通障礙，段三寫如何看待心結，段四則是換位思考後的結果，可以是化解隔閡，或最終道不同不相為謀。

但不少考生哀號不好下筆。新北一名林姓考生指出，知性題後段延伸至哲學層次，有些措手不及；黃姓考生也談到，試題側重深度思考，沒讀懂文章容易寫歪，字數看似寬鬆，卻反而擔心寫多而內容發散。桃園熊姓考生則直言，對題目的核心提問感到茫然。

高雄女中謝姓考生則認為情意題好發揮，她以自身夢想與父母期待的落差，描寫對未來規畫的隔閡；台中黃姓考生說，試題架構固定不易寫出獨特性，得基本分容易但拿高分難。

