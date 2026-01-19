心理諮商解焦慮 給病人抗癌勇氣
「卅二歲確診，當時新婚三個月，某天洗澡時發現胸部一個小硬塊，被宣告是乳癌的那一刻，真的恐慌、無助。」台灣年輕病友協會理事長潘怡伶說，醫師告知病情時，自己幾近崩潰，害怕無藥可醫，想著可重返職場、懷孕生子嗎？人生是否就此喊卡？
「部分癌友認為，自己病情、負面情緒無法被理解，說了也沒用。」晴嶼心理諮商所所長張維宏表示，「癌症心理師」有其必要性，針對癌症病人或家屬提供心理照護服務，給予情緒支持、哀傷撫慰等。除此之外，諮商內容與疾病、失落感及對死亡的擔憂有高度關聯，需面面俱到，提供癌友從診斷、治療到預後等各階段心理需求。
潘怡伶說，自己深刻體會乳房切除、治療脫髮的身心改變，除了感到自卑，也擔心伴侶關係改變。走過人生低潮後，她積極分享自身抗癌經驗，投入癌症心理支持領域，讓癌友更有勇氣面對治療的恐懼與生活挑戰，從生育、職場等困境中，破繭而出。
癌友該如何尋求「癌症心理師」協助？張維宏表示，多數醫院針對住院中的癌症病人進行情緒壓力篩檢，一旦分數高於臨界值，心理師即會主動訪視，提供心理支持與介入。此外，醫療團隊也可能安排會談，但醫院心理諮商資源有限，機率不高，以致部分癌友選擇自費，但單次一小時費用二、三千元起跳。
愈來愈多癌症病友團體提供免費心理諮商服務，癌友及家屬可多加利用。病團心理師常為癌友或癌症家屬，能以過來人的經驗接住彼此，張維宏強調，癌友如能不再焦慮，妥善應對壓力，即能提高治癒機會。
