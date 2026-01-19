聽新聞
癌症心理師不足 醫籲提高健保給付

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

全國每年新增罹癌人數逾十三萬人，確診時常見強烈焦慮、壓力沉重，如持續糾結免疫力變差，恐影響治療效果。衛福部為此要求國內六十七家癌症專責醫院設置癌症心理師，但成效不彰，僅不到一成癌友接受過心理諮商；醫師籲政府應正視癌友心理門診，提高給付。

癌症希望基金會執行長蘇連瓔說，近半數癌症病人飽受失眠及情緒低落等困擾，啟動壓力荷爾蒙，這可能影響抗癌成效，讓病情更難以控制。國際已將心理痛苦視為第六生命徵象，將心理支持納入常規癌症照護。

台灣心理腫瘤醫學會理事長方俊凱指出，研究證實，強化癌友心理韌性可提升治療成效，美國四十多年前就將心理支持系統納入癌症治療。近年國健署參考美英國家制度，推動癌症醫院認證，其中包括心理師心理諮商，陪伴癌友及家屬安心抗癌。

現行癌症醫院雖設「癌症心理師」，但方俊凱說，每年僅一萬一千多名確診罹癌患者接受心理諮商，大部分癌友對於「癌症心理師」一詞相當陌生，幾乎是「完全沒聽過，也沒用過這項服務。」

「關鍵在於人力短缺、健保給付不足以支付足夠諮商時數與頻次。」方俊凱表示，目前健保未給付心理諮商，醫院大都採「統包給付」，以自家醫院為例，就掛在安寧緩和項目，癌友如接受心理支持團體治療，平均只能拿到健保給付一百元。

方俊凱強調，健保給付癌症新藥的腳步愈來愈快，心理諮商這一塊卻裹足不前，臨床觀察，大多數癌友確診時心裡發生巨變，亟需心理專業介入，衛福部應更重視「癌友諮商心理門診」，給予更多給付補助，讓醫院聘請更多「癌症心理師」，幫助癌友走過生命關卡。

方俊凱表示，國內新增癌症人數逐年增加，政府可精準估算需要接受心理諮商的癌友人數，在被診斷時就積極介入，給予陪伴及支持，及早接住病友需求。

衛福部心理健康司近期完成「癌症病友及家屬心理支持照護指引」，為癌症患者心理照護提供系統化的建議指標。對此方俊凱表示，癌症心理師不同於一般臨床心理師或諮商心理師，必須更了解癌症變化，及掌握不同癌別的相對照護需求，政府更重視癌症心理師，將癌友心理照護常規化，將有助於癌症治療。

