國1北上路段連環撞車禍！多車追撞嚴重受損 車流回堵4公里

明天北東慎防大雨 強烈大陸冷氣團再次來襲「最冷時間點曝光」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天東北季風增強，北東降雨機率增加，晚間起另波強烈大陸冷氣團南下，並持續影響到周五，預估周四清晨最冷，北部、宜蘭低溫恐跌到10度以下。聯合報系資料照
明天東北季風增強，北東降雨機率增加，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明晚起另波強烈大陸冷氣團南下，並持續影響到周五，迎風面降雨範圍擴大，且有局部大雨，預估周四清晨最冷，北部、宜蘭低溫恐跌到10度以下，另周四至周五清晨高山有降雪機率。

曾昭誠說，明（19日）東北季風增強，北部、東半部、恆春半島降雨機率增加，桃園以北、宜蘭降雨時間較長，晚間強烈大陸冷氣團南下，迎風面降雨範圍擴大，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭降雨範圍變得更廣，且慎防局部大雨，中南部則是多雲到晴的好天氣。

周三（21日）前北部、東北部仍會有降雨，中部山區也有零星短暫降雨；周四、周五（22、23日）雨勢趨緩，但在東北風影響下，北部、東半部仍有降雨機率。

周六、周日（24、25日）強烈大陸冷氣團減弱，環境風場轉為東風，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，而大台北地區、西半部為多雲到晴的天氣。

溫度部分，曾昭誠指出，明天各地低溫約16至19度，高溫北部20至22度，南部25度以上；明晚強烈大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降。

周二（20日）北部、宜蘭整體溫度都在20度以下；周三清晨低溫下探12至14度；周四清晨最冷，北部、宜蘭低溫僅11至13度，局部空曠地區低溫甚至下探10度，南部、花東13至15度。白天高溫北部約15度，中南部17至20度，並持續到周五清晨，周五白天起再逐漸回溫。

此外，曾昭誠表示，周四及周五清晨北部、東北部2000公尺以上、中部及花蓮3000公尺以上高山有降雪機率；明天清晨中南部有霧，可能影響能見度，各地風力也明顯增強。

一周天氣。圖／取自氣象署
冷氣團 低溫 宜蘭 氣象署

