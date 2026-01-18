花蓮卓溪鄉地震規模3.9！最大震度3級 4縣市有感

2026年1月18日晚上9時20分左右，花蓮縣卓溪鄉附近發生一場芮氏規模3.9的有感地震，震源深度約12.8公里，屬於極淺層地震。此次地震震央位於花蓮縣政府南南西方約67.4公里處。花蓮縣紅葉地區測得最大震度3級，周邊南投縣及臺東縣部分地區震度達2級，高雄市則有1級搖晃。地震發生時，當地居民普遍感受到搖晃，屋內物品震動明顯，靜止車輛亦有搖動現象。

最大震度3級地區：花蓮縣

震度3級屬於弱震，幾乎所有人都可感覺到搖晃，房屋會有震動聲響，懸掛物搖擺，靜止中的汽車顯著搖晃。遇到此震度，民眾應保持冷靜，遵循「趴下、掩護、穩住」原則，迅速尋找堅固家具掩護，切勿慌張往外奔跑。同時，檢查身邊環境及家中是否有損壞情形，注意後續可能發生餘震，避免在危險區域逗留。

最大震度2級地區：南投縣、臺東縣

2級為輕震，大部分民眾感覺到搖晃，電燈及懸掛物輕微擺動，靜止汽車輕搖。此時建議留意周遭物品安全，避免因搖晃跌倒或碰撞，保持警覺。

最大震度1級地區：高雄市

1級搖晃較輕微，只有靜止的人能感知微小晃動。雖不會造成影響，但仍建議民眾持續關注官方資訊，做好防震準備。

此次事件屬於常見的輕度地震，提醒全民提高防震意識，保持冷靜並做好個人及家庭的安全措施。若發生較大震度地震，應立即採取避難行動並聽從官方指示。

▶看最近地震列表。（此文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）