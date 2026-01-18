花蓮卓溪鄉地震規模3.9！最大震度3級 4縣市有感
花蓮卓溪鄉發生芮氏規模3.9地震
2026年1月18日晚上9時20分左右，花蓮縣卓溪鄉附近發生一場芮氏規模3.9的有感地震，震源深度約12.8公里，屬於極淺層地震。此次地震震央位於花蓮縣政府南南西方約67.4公里處。花蓮縣紅葉地區測得最大震度3級，周邊南投縣及臺東縣部分地區震度達2級，高雄市則有1級搖晃。地震發生時，當地居民普遍感受到搖晃，屋內物品震動明顯，靜止車輛亦有搖動現象。
最大震度3級地區：花蓮縣
震度3級屬於弱震，幾乎所有人都可感覺到搖晃，房屋會有震動聲響，懸掛物搖擺，靜止中的汽車顯著搖晃。遇到此震度，民眾應保持冷靜，遵循「趴下、掩護、穩住」原則，迅速尋找堅固家具掩護，切勿慌張往外奔跑。同時，檢查身邊環境及家中是否有損壞情形，注意後續可能發生餘震，避免在危險區域逗留。
最大震度2級地區：南投縣、臺東縣
2級為輕震，大部分民眾感覺到搖晃，電燈及懸掛物輕微擺動，靜止汽車輕搖。此時建議留意周遭物品安全，避免因搖晃跌倒或碰撞，保持警覺。
最大震度1級地區：高雄市
1級搖晃較輕微，只有靜止的人能感知微小晃動。雖不會造成影響，但仍建議民眾持續關注官方資訊，做好防震準備。
此次事件屬於常見的輕度地震，提醒全民提高防震意識，保持冷靜並做好個人及家庭的安全措施。若發生較大震度地震，應立即採取避難行動並聽從官方指示。
▶看最近地震列表。（此文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言