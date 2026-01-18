血便莫輕忽 小心大腸癌悄上身

許多正值壯年40至50歲的族群，因工作壓力大、飲食不固定，出現便祕或血便時，第一反應往往是「應該只是痔瘡吧？」然而，這可能正讓致命的大腸癌悄悄找上門。

近日門診接連出現多起案例，幾位年僅40多歲的患者，長期有間歇性血便症狀，因自認患有痔瘡多年，僅自行塗抹藥膏或調整作息。直到症狀持續加劇，在醫師建議下進行大腸鏡檢查，才震驚發現腸道內已長出巨大瘜肉，甚至已是初步成形的大腸腫瘤。

患者常說：「我還年輕，怎麼可能？」但大腸癌近年有年輕化趨勢，這群40至50歲的患者，正處於事業的巔峰與家庭的支柱，往往因為輕忽身體發出的警訊，錯過了早期發現、早期治療的黃金期。

為了照顧年輕族群，政府已將定量免疫法糞便潛血檢查對象，擴大至45歲至74歲的民眾（每兩年一次）。糞便潛血檢查是目前公認最簡易且有效的篩檢方式，有3大特點：

1.無痛、非侵入性：只需在家採集少量糞便樣本。

2.極高靈敏度：能偵測出肉眼看不見的微量血液，往往是腸道瘜肉或早期腫瘤的滲血徵兆。

3.預防勝於治療：若篩檢結果為陽性，可進一步安排大腸鏡檢查；若能及時切除癌前瘜肉，可大幅降低大腸癌的發生率與死亡率。

早期大腸癌幾乎沒有明顯症狀，等到出現腹痛、貧血或體重減輕時，往往已進入中後期。因此，年滿45歲的民眾，應將「糞便潛血檢查」視為定期健康檢查的標配。特別是有大腸癌家族病史、飲食愛好高油脂或加工肉品者，更應主動洽詢醫療院所進行檢查。