健康你我他／年過耳順手作早餐 該有的營養都有了

聯合報／ 文／南豐（中市西區）
元氣早餐延年益壽。圖／南豐提供
年過耳順，我開始注重養身，從「一日之計在於晨」的早餐著手。我的元氣早餐食譜來自於聯合報元氣周報，眾多營養師和醫師的推薦，富含蛋白質、膳食纖維、鈣質、益生菌、健康脂肪、花青素、維生素等營養成分，提供了人體飽足感、促進腸道健康、幫助減重、穩定血糖、抗氧化、保護心血管、維持代謝平衡等作用。

平日為了趕上班，會在家自行料理早餐；周末為放鬆心情，也為了打打牙祭，則會前往早餐店或早午餐店吃早餐，選擇更多元的食物，享受假日的悠閒時光。

我的元氣早餐主食，基本上是兩片全麥吐司，抹醬來源包括花生醬、藍莓醬和蒸熟的南瓜泥，並佐以肉鬆，每日更換口味，再搭配一顆水煮蛋和一把無調味綜合堅果。飲品是三天一杯鮮乳和兩天一杯優酪乳輪替，假日外食喝無糖豆漿。

水果則是一顆蘋果或一根香蕉，秋冬季可換成橘子。買回家的香蕉先用水沖洗，乾燥後再用保鮮膜一根根分別包覆，放在冰箱能保鮮一周以上。

元氣早餐不僅能幫助身體開機，潤滑全身功能，還可以促進幸福快樂，延年益壽。

