健康名人堂／公衛師引領場域健康促進與社會處方

衛福部長石崇良揭示衛福部改組方向，以「健康台灣」為主軸，將場域健康促進與社會處方列為國健署兩大核心策略。他強調，「公共衛生師法」通過後，公衛師正是落實這些政策的關鍵專業支柱。這三者構成一個整合的健康促進體系，缺一不可。

健康不是醫療的產物，而是生活的成果。石部長的論述呼應國際「健康城市」理念，指出健康治理的本質是建構持續改善物理與社會環境的條件，讓民眾在友善場域中自然獲得健康。這意味著國家不僅要減少健康不平等，更要強化社區行動力，將健康視為一項治理成績，而非個人行為的附屬結果。

場域健康重塑生活條件

「健康台灣」奠基於健康促進的前提，即健康可以被改變，決定因素是生物特質、行為、心理與社會環境的交互作用。因此，場域健康促進的任務，並不是強化衛教，而是重塑生活條件。城市規畫、社區空間、文化與社福資源、居民參與度，都深刻影響健康差距，也形塑行為改變的可能。場域健康促進不是新口號，而是台灣邁向預防導向社會的必然路徑。

然而，僅改善生活條件不足以回應今日高齡化、慢性病與心理健康需求攀升的挑戰。我們需要一套制度協助病患從醫療端走向社區支持系統，社會處方正是核心答案。

社會處方有助降低就醫

英國國家健康服務（National Health Service）的經驗證明，許多病人的問題非藥物能解決，而是孤獨、缺乏社會連結或生活壓力等非醫療因素。研究顯示，社會處方能降低就醫與住院率，證明預防的力量往往源自於生活。

社會處方並非簡單的「轉介到社區」，它需要能理解個案生活脈絡、盤點資源並持續陪伴的角色，這正是公衛師最擅長的領域。公衛師養成教育涵蓋群體健康、社區評估、政策治理與跨領域協作，能掌握族群需求並設計策略。這些能力不僅契合社會處方的運作模式，更能提升生活場域的健康治理品質，將健康原則融入生活。

對照世界衛生組織歐洲健康城市網絡的「6P行動架構」即民眾（People）、參與（Participation）、繁榮（Prosperity）、地球（Planet）、地方（Place）、和平（Peace），公衛師在各面向皆能發揮關鍵作用。

公衛師能促進居民參與改善公共空間，推動健康公平與永續照護，並在學校、職場、高齡社區等場域制定在地化策略。這些工作不是單次活動，而是讓健康思維滲透政策、社區治理與生活脈絡，讓健康在場域中自然生成。

公衛師是系統運作基座

台灣將邁入超高齡社會，場域健康促進與社會處方正是預防型社會的核心。前者打造健康生活的環境，後者開啟連結社區的管道，而公衛師則是運作整套系統不可或缺的基座。

國健署將成立公共衛生科，啟動健康體系調整契機。下一步，政府需讓公衛師真正走入場域，成為社會處方的專業力量，並推動制度化的跨部會平台，使健康成為所有政策的共同責任。唯有從地基補強，才能讓「健康台灣」從願景落實為全民的生活經驗，讓每個人都能在社會獲得更健康、更有尊嚴與更幸福的生活。